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В Красноярском крае полиция вернула женщине кур, похищенных полгода назад
В Красноярском крае полиция вернула женщине кур, похищенных полгода назад
Полицейские из ЗАТО Зеленогорск Красноярского края нашли и вернули пожилой женщине четырех кур-несушек, похищенных рецидивистами полгода назад, сообщает краевое РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:39
2021-02-05T12:15
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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Полицейские из ЗАТО Зеленогорск Красноярского края нашли и вернули пожилой женщине четырех кур-несушек, похищенных рецидивистами полгода назад, сообщает краевое ГУ МВД.По данным полиции, кур-несушек у 84-летней женщины украли 28 июня 2020 года."В 5 часов утра (01:00 мск) в полицию обратилась 84-летняя жительница поселка Орловка. Встревоженная женщина сообщила, что часом ранее неизвестные похитили из ее сарая четыре кур-несушек. Полицейскими была организована работа по розыску злоумышленников &lt;…&gt; Установлено, что хищение совершили двое ранее судимых местных жителей 1978 и 1988 годов рождения. Сорокадвухлетний житель Орловки поселил несушек в сарае своих родственников, где хранил до настоящего времени", — говорится в сообщении.Полицейские вернули хозяйке похищенных кур. В свою очередь женщина поблагодарила сотрудников за их работу.По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России ("Кража"). Максимальной санкцией по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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гумвд, красноярский край, происшествия

В Красноярском крае полиция вернула женщине кур, похищенных полгода назад

10:39 05.02.2021 (обновлено: 12:15 05.02.2021)
 
© ГУ МВД России по Красноярскому краюПолицейские из ЗАТО Зеленогорск Красноярского края возвращают пенсионерке похищенных кур. Кадр видео
Полицейские из ЗАТО Зеленогорск Красноярского края возвращают пенсионерке похищенных кур. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© ГУ МВД России по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 5 фев — РИА Новости. Полицейские из ЗАТО Зеленогорск Красноярского края нашли и вернули пожилой женщине четырех кур-несушек, похищенных рецидивистами полгода назад, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным полиции, кур-несушек у 84-летней женщины украли 28 июня 2020 года.
"В 5 часов утра (01:00 мск) в полицию обратилась 84-летняя жительница поселка Орловка. Встревоженная женщина сообщила, что часом ранее неизвестные похитили из ее сарая четыре кур-несушек. Полицейскими была организована работа по розыску злоумышленников <…> Установлено, что хищение совершили двое ранее судимых местных жителей 1978 и 1988 годов рождения. Сорокадвухлетний житель Орловки поселил несушек в сарае своих родственников, где хранил до настоящего времени", — говорится в сообщении.
Полицейские вернули хозяйке похищенных кур. В свою очередь женщина поблагодарила сотрудников за их работу.
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По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России ("Кража"). Максимальной санкцией по данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
 
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