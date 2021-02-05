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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210205/kurs-1596166954.html
Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на рубль
Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на рубль
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,0356 рубля - до 89,885 рубля, курс доллара - на 61,86 копейки, до... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:36
2021-02-05T13:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,0356 рубля - до 89,885 рубля, курс доллара - на 61,86 копейки, до 75,1107 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам выходные и понедельник, снизилась на 80,63 копейки, составив 81,7591 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Курс евро на выходные и понедельник снизился более чем на рубль

13:36 05.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 1,0356 рубля - до 89,885 рубля, курс доллара - на 61,86 копейки, до 75,1107 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам выходные и понедельник, снизилась на 80,63 копейки, составив 81,7591 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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