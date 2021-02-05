https://ria.ru/20210205/kuba-1596121459.html

В Гаване возвращают комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19

В Гаване возвращают комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19

Власти кубинской столицы возвращают всеобщий ночной комендантский час для людей и транспортных средств, сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Совет... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:55

2021-02-05T11:55

2021-02-05T11:55

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МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Власти кубинской столицы возвращают всеобщий ночной комендантский час для людей и транспортных средств, сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Совет обороны провинции."Никто не сможет передвигаться без разрешения с девяти часов вечера до пяти утра. Меры включают усиление контроля на въездах в город. Допуск по разрешениям будет осуществляться через контрольные пункты. Нарушение правил влечет наложение штрафа в размере двух тысяч песо (около 83 долларов — Прим. ред.)", — говорится в материале агентства.Ограничения вступят в силу 5 февраля и будут действовать до следующего распоряжения.Ранее власти острова ужесточили правила посещения острова для туристов и ограничили рейсы из некоторых стран: все путешественники с 6 февраля будут проходить обязательный платный карантин в специализированных гостиницах.По последней информации, на Кубе выявлено 29 529 случаев COVID-19, от осложнений скончались 220 человек.

https://ria.ru/20190511/1553079366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, куба, гавана