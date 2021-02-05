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В Гаване возвращают комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19
В Гаване возвращают комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19
Власти кубинской столицы возвращают всеобщий ночной комендантский час для людей и транспортных средств, сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Совет... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:55
2021-02-05T11:55
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МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Власти кубинской столицы возвращают всеобщий ночной комендантский час для людей и транспортных средств, сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Совет обороны провинции."Никто не сможет передвигаться без разрешения с девяти часов вечера до пяти утра. Меры включают усиление контроля на въездах в город. Допуск по разрешениям будет осуществляться через контрольные пункты. Нарушение правил влечет наложение штрафа в размере двух тысяч песо (около 83 долларов — Прим. ред.)", — говорится в материале агентства.Ограничения вступят в силу 5 февраля и будут действовать до следующего распоряжения.Ранее власти острова ужесточили правила посещения острова для туристов и ограничили рейсы из некоторых стран: все путешественники с 6 февраля будут проходить обязательный платный карантин в специализированных гостиницах.По последней информации, на Кубе выявлено 29 529 случаев COVID-19, от осложнений скончались 220 человек.
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туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, куба, гавана

В Гаване возвращают комендантский час из-за роста заболеваемости COVID-19

11:55 05.02.2021
 
© Depositphotos / duha127Женщина на улице Старого города в Гаване, Куба
Женщина на улице Старого города в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / duha127
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МЕХИКО, 5 фев — РИА Новости. Власти кубинской столицы возвращают всеобщий ночной комендантский час для людей и транспортных средств, сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Совет обороны провинции.
"Никто не сможет передвигаться без разрешения с девяти часов вечера до пяти утра. Меры включают усиление контроля на въездах в город. Допуск по разрешениям будет осуществляться через контрольные пункты. Нарушение правил влечет наложение штрафа в размере двух тысяч песо (около 83 долларов — Прим. ред.)", — говорится в материале агентства.
Ограничения вступят в силу 5 февраля и будут действовать до следующего распоряжения.
Ранее власти острова ужесточили правила посещения острова для туристов и ограничили рейсы из некоторых стран: все путешественники с 6 февраля будут проходить обязательный платный карантин в специализированных гостиницах.
По последней информации, на Кубе выявлено 29 529 случаев COVID-19, от осложнений скончались 220 человек.
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