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В Кремле прокомментировали новые критерии оценки глав регионов
В Кремле прокомментировали новые критерии оценки глав регионов
Новые критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов позволят им самим видеть, каким электоральным потенциалом они обладают накануне... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:54
2021-02-05T13:06
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новые критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов позволят им самим видеть, каким электоральным потенциалом они обладают накануне выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них - доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающихся спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей, численность волонтеров.Он отметил, что новая система оценки поможет президенту в принятии решений о необходимой поддержке или ликвидации пробелов, "это просто такой обычный менеджмент на региональном уровне". По его словам, эти критерии просто позволяют сделать достаточно прозрачной всю региональную палитру с точки зрения эффективности."Сам губернатор тоже получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами, руководствуясь достижениями во время руководства регионом. Я просто хочу подчеркнуть, что эта система, она работала и раньше, просто там было огромное количество критериев, слишком много", - завил Песков журналистам.Отвечая на вопрос, использование каких отечественных социальных сетей может учитываться при оценке критерия "цифровая зрелость", Песков назвал "ВКонтакте" и "Одноклассники", "которые являются чисто отечественными". Он отметил, что вхождение в перечь таких платформ Telegram необходимо уточнить.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле прокомментировали новые критерии оценки глав регионов

12:54 05.02.2021 (обновлено: 13:06 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новые критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов позволят им самим видеть, каким электоральным потенциалом они обладают накануне выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них - доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающихся спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей, численность волонтеров.
Он отметил, что новая система оценки поможет президенту в принятии решений о необходимой поддержке или ликвидации пробелов, "это просто такой обычный менеджмент на региональном уровне". По его словам, эти критерии просто позволяют сделать достаточно прозрачной всю региональную палитру с точки зрения эффективности.
"Сам губернатор тоже получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами, руководствуясь достижениями во время руководства регионом. Я просто хочу подчеркнуть, что эта система, она работала и раньше, просто там было огромное количество критериев, слишком много", - завил Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, использование каких отечественных социальных сетей может учитываться при оценке критерия "цифровая зрелость", Песков назвал "ВКонтакте" и "Одноклассники", "которые являются чисто отечественными". Он отметил, что вхождение в перечь таких платформ Telegram необходимо уточнить.
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