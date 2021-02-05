https://ria.ru/20210205/kriterii-1596157002.html

В Кремле прокомментировали новые критерии оценки глав регионов

В Кремле прокомментировали новые критерии оценки глав регионов

Новые критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов позволят им самим видеть, каким электоральным потенциалом они обладают накануне... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:54

2021-02-05T12:54

2021-02-05T13:06

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новые критерии оценки эффективности работы губернаторов российских регионов позволят им самим видеть, каким электоральным потенциалом они обладают накануне выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших руководителей в регионах, среди них - доверие к власти и численность населения, темпы роста зарплат и возведения жилья, уровни бедности и образования, доля занимающихся спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей, численность волонтеров.Он отметил, что новая система оценки поможет президенту в принятии решений о необходимой поддержке или ликвидации пробелов, "это просто такой обычный менеджмент на региональном уровне". По его словам, эти критерии просто позволяют сделать достаточно прозрачной всю региональную палитру с точки зрения эффективности."Сам губернатор тоже получает возможность оценивать свой электоральный потенциал перед выборами, руководствуясь достижениями во время руководства регионом. Я просто хочу подчеркнуть, что эта система, она работала и раньше, просто там было огромное количество критериев, слишком много", - завил Песков журналистам.Отвечая на вопрос, использование каких отечественных социальных сетей может учитываться при оценке критерия "цифровая зрелость", Песков назвал "ВКонтакте" и "Одноклассники", "которые являются чисто отечественными". Он отметил, что вхождение в перечь таких платформ Telegram необходимо уточнить.

https://ria.ru/20200911/putin-1577087388.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика