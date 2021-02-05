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В России предложили ввести новый вид кредитов
В России предложили ввести новый вид кредитов
В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:37
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россия
андрей клишас
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская газета".Согласно документу, кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, общество, экономика

В России предложили ввести новый вид кредитов

11:37 05.02.2021 (обновлено: 13:45 05.02.2021)
 
© Depositphotos / stokketeРабота юриста
Работа юриста - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 5 фев РИА Новости. В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская газета".
Согласно документу, кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.
"Такое партнерство многими экспертами оценивается положительно, поскольку способствует как росту качества рассмотрения судебных споров, так и повышению качества юридических услуг", — отметил член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.
Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФОбществоЭкономика
 
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