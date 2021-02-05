https://ria.ru/20210205/kredit-1596138559.html

В России предложили ввести новый вид кредитов

В России предложили ввести новый вид кредитов

В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:37

2021-02-05T11:37

2021-02-05T13:45

россия

андрей клишас

совет федерации рф

общество

экономика

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В России может появиться новый вид кредитов — ссуда на судебные расходы. Соответствующий законопроект сейчас изучают в Совете Федерации, пишет "Российская газета".Согласно документу, кредит смогут получить граждане, не имеющие средств на оплату услуг адвоката. Если истец выиграет дело, он будет обязан выплатить кредитору оговоренное вознаграждение.Председатель комитета Андрей Клишас поручил досконально проработать вопрос судебного финансирования.

https://ria.ru/20210202/kredity-1595595320.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, совет федерации рф, общество, экономика