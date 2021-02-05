https://ria.ru/20210205/kosmonavt-1596130632.html
Кандидаты в космонавты будут два года изучать устройство кораблей
Кандидаты в космонавты будут два года изучать устройство кораблей
Большую часть времени во время двухгодичной общекосмической подготовки отобранные в декабре кандидаты в космонавты посвятят изучению устройств космических... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:57
2021-02-05T10:57
2021-02-05T10:57
наука
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большую часть времени во время двухгодичной общекосмической подготовки отобранные в декабре кандидаты в космонавты посвятят изучению устройств космических кораблей и орбитальных станций, а также основ космонавтики, сообщает госкорпорация "Роскосмос".В декабре начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что отряд космонавтов Роскосмоса пополнили четыре кандидата. В январе госкорпорация объявила, что ими стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.На своей странице в Twitter Роскосмос рассказал, что двухгодичная общекосмическая подготовка кандидатов займет 4 тысячи 85 часов, при этом 499 часов они потратят на изучение конструкций, бортовых систем и оборудования космических кораблей и орбитальных станций, 466 часов - изучение основ космонавтики, 388 часов - самостоятельную подготовку и по 335 часов - гуманитарную и парашютную подготовки.Также 317 часов кандидаты посвятят научно-прикладным экспериментам, проводимым в космосе, 246 часов - на физическую, 229 часов - медико-биологическую и 206 часов - на летную подготовку. Кроме того, им предстоит 166 часов готовиться к выходам в открытый космос, 88 часов совершать полеты в невесомости на самолете, 86 часов изучать действия экипажа космического корабля после посадки и 85 часов изучать оборону и безопасность.Помимо трехнедельного отпуска кандидаты должны будут 57 часов заниматься комплексной подготовкой экипажей, 40 часов - готовиться к экзаменам и 19 часов уделить внимание психологической подготовке.Набор в отряд Роскосмоса был объявлен в 2019 году, заявки принимали до лета 2020-го. Этот набор стал 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие. В настоящее время в отряде Роскосмоса 30 действующих космонавтов и пять кандидатов.МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.
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РИА Новости
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центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Большую часть времени во время двухгодичной общекосмической подготовки отобранные в декабре кандидаты в космонавты посвятят изучению устройств космических кораблей и орбитальных станций, а также основ космонавтики, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
В декабре начальник Центра подготовки космонавтов
Павел Власов рассказал, что отряд космонавтов Роскосмоса
пополнили четыре кандидата. В январе госкорпорация объявила, что ими стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.
На своей странице в Twitter
Роскосмос рассказал, что двухгодичная общекосмическая подготовка кандидатов займет 4 тысячи 85 часов, при этом 499 часов они потратят на изучение конструкций, бортовых систем и оборудования космических кораблей и орбитальных станций, 466 часов - изучение основ космонавтики, 388 часов - самостоятельную подготовку и по 335 часов - гуманитарную и парашютную подготовки.
Также 317 часов кандидаты посвятят научно-прикладным экспериментам, проводимым в космосе, 246 часов - на физическую, 229 часов - медико-биологическую и 206 часов - на летную подготовку. Кроме того, им предстоит 166 часов готовиться к выходам в открытый космос, 88 часов совершать полеты в невесомости на самолете, 86 часов изучать действия экипажа космического корабля после посадки и 85 часов изучать оборону и безопасность.
Помимо трехнедельного отпуска кандидаты должны будут 57 часов заниматься комплексной подготовкой экипажей, 40 часов - готовиться к экзаменам и 19 часов уделить внимание психологической подготовке.
Набор в отряд Роскосмоса был объявлен в 2019 году, заявки принимали до лета 2020-го. Этот набор стал 18-м в истории российской космонавтики и третьим открытым, когда заявки могут подавать все желающие. В настоящее время в отряде Роскосмоса 30 действующих космонавтов и пять кандидатов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером нынешнего отбора.