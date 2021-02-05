https://ria.ru/20210205/kosmodemyanskaya-1596099493.html

Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов о Космодемьянской

Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов о Космодемьянской

Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T00:18

2021-02-05T00:18

2021-02-05T02:19

россия

российское военно-историческое общество (рвио)

александр невзоров

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.Невзоров, как отмечается в обращении РВИО, 3 февраля в эфире "Эхо Москвы", комментируя выход нового фильма "Зоя", сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ".Как напоминает РВИО, Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого было приказано "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог.В РВИО полагают, что высказывание Невзорово изложено в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в конечном итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".РВИО просит Генеральную прокуратуру "провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации" и привлечь Невзорова к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса.Данный пункт статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.Зоя Космодемьянская - партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и казнили через повешение 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200508/1571178898.html

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россия, российское военно-историческое общество (рвио), александр невзоров, происшествия