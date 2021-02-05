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Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов о Космодемьянской
Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов о Космодемьянской
Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:18
2021-02-05T02:19
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
александр невзоров
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.Невзоров, как отмечается в обращении РВИО, 3 февраля в эфире "Эхо Москвы", комментируя выход нового фильма "Зоя", сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ".Как напоминает РВИО, Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого было приказано "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог.В РВИО полагают, что высказывание Невзорово изложено в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в конечном итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".РВИО просит Генеральную прокуратуру "провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации" и привлечь Невзорова к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса.Данный пункт статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.Зоя Космодемьянская - партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и казнили через повешение 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.
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россия, российское военно-историческое общество (рвио), александр невзоров, происшествия

Невзорова заподозрили в реабилитации нацизма из-за слов о Космодемьянской

00:18 05.02.2021 (обновлено: 02:19 05.02.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПартизанка Зоя Космодемьянская
Партизанка Зоя Космодемьянская - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской на предмет нарушения уголовной статьи о реабилитации нацизма.
Невзоров, как отмечается в обращении РВИО, 3 февраля в эфире "Эхо Москвы", комментируя выход нового фильма "Зоя", сказал следующее: "Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ".

"Учитывая значительную аудиторию радио "Эхо Москвы"... считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма - ред.)", - указывается в обращении военно-исторического общества.

Как напоминает РВИО, Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого было приказано "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог.
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"Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды", - говорится в заявлении.
В РВИО полагают, что высказывание Невзорово изложено в "уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига" Космодемьянской и в конечном итоге — "на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах".
РВИО просит Генеральную прокуратуру "провести проверку по факту распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенного с использованием средств массовой информации" и привлечь Невзорова к уголовной ответственности по пункту 2 статьи 354.1 Уголовного кодекса.
Данный пункт статьи предусматривает штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Зоя Космодемьянская - партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. Фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории. Ее пытали и казнили через повешение 29 ноября 1941 года. Она стала первой из 89 женщин-Героев Советского Союза, удостоенных этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.
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РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Александр НевзоровПроисшествия
 
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