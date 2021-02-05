https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596216896.html

Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны

Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны, пишет Daily Mail. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T17:36

2021-02-05T17:36

2021-02-05T17:36

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252890_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_825c7b39f9256f0d5e5aeb108827e7f1.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны, пишет Daily Mail.Специалисты Парижского университета проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года. С помощью компьютерной модели они смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных стадиях заболевания, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.Исследователи выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов. При этом, как отмечают ученые, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.Также авторы исследования отметили, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/poteplenie-1596213783.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, франция