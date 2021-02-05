https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596216896.html
Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны
Ученые выяснили, когда заболевшие COVID-19 наиболее заразны
Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны, пишет Daily Mail. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T17:36
2021-02-05T17:36
2021-02-05T17:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
франция
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны, пишет Daily Mail.Специалисты Парижского университета проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года. С помощью компьютерной модели они смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных стадиях заболевания, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.Исследователи выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов. При этом, как отмечают ученые, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.Также авторы исследования отметили, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/poteplenie-1596213783.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, франция
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Ученые выяснили, когда пациенты с коронавирусной болезнью наиболее заразны, пишет Daily Mail.
Специалисты Парижского университета проанализировали данные 655 больных, поступивших во французскую больницу в марте 2020 года. С помощью компьютерной модели они смогли ретроспективно проследить показатели вирусной нагрузки на разных стадиях заболевания, а также длительность выделения вируса и показатель смертности.
Исследователи выяснили, что пиковая вирусная нагрузка в среднем достигается за день до появления симптомов. При этом, как отмечают ученые, период между заражением и появлением первых симптомов будет короче у людей с более высокой вирусной нагрузкой.
Также авторы исследования отметили, что у пациентов в возрастной группе старше 65 лет патоген выводился из организма в среднем на три дня дольше, чем у молодых.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.