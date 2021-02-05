https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596201017.html

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 119 тысяч

Число случаев COVID-19 в США за сутки выросло на 119 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 119 тысяч, зафиксировано более 4,9 тысячи летальных случаев,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:25

2021-02-05T16:25

2021-02-05T16:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за прошедшие сутки на 119 тысяч, зафиксировано более 4,9 тысячи летальных случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа медики зарегистрировали 119 931 случай заболевания COVID-19 в США и 4 941 летальный случай.С начала эпидемии коронавирусом в США заразились более 26,6 миллиона человек, скончались более 455 тысяч пациентов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире