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https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596180073.html
Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса
Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса
Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:40
2021-02-05T15:34
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава РАН Александр Сергеев.Одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные "коктейли"."Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", — сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".По его словам, эти антитела "имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства".Экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.Ранее Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН (Москва), российской компанией "Фармсинтез" и международной биофармацевтической компанией HifiBio Therapeutics.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595992876.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, российская академия наук, сша

Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса

14:40 05.02.2021 (обновлено: 15:34 05.02.2021)
 
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / CDC
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава РАН Александр Сергеев.
Одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные "коктейли".
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"Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", — сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".
По его словам, эти антитела "имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства".
Экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.
Ранее Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН (Москва), российской компанией "Фармсинтез" и международной биофармацевтической компанией HifiBio Therapeutics.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссияРоссийская академия наукСША
 
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