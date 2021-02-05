https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596180073.html

Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса

Российские ученые нашли мощные антитела против коронавируса

Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:40

2021-02-05T14:40

2021-02-05T15:34

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук нашли антитела против SARS-CoV-2, "обезвреживающие" коронавирус SARS-CoV-2 сильнее, чем те, которыми лечили экс-президента США Дональда Трампа, сообщил глава РАН Александр Сергеев.Одним из направлений создания лекарств от COVID-19 стал поиск так называемых нейтрализующих антител — молекул, вырабатываемых клетками иммунной системы в ответ на попадание вируса в организм. Исследователи пытаются комбинировать их в лекарственные "коктейли"."Из всего большого спектра сейчас определены три антитела, которые имеют константу связи (с вирусными частицами) больше, чем соответствующие величины в первых двух американских препаратах, которые уже зарегистрированы фирмой Regeneron", — сказал Сергеев на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня".По его словам, эти антитела "имеют очень серьезные потенциальные возможности для того, чтобы на их основе были сделаны лекарства".Экспериментальным препаратом фирмы Regeneron в прошлом году лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Он состоит из смеси моноклональных антител. Один курс обойдется желающему в две тысячи евро.Ранее Сергеев сообщил, что скоро в Минздрав передадут результаты испытаний молекулы терапевтического моноклонального антитела, нейтрализующего коронавирус SARS-CoV-2, созданного Институтом биоорганической химии РАН (Москва), российской компанией "Фармсинтез" и международной биофармацевтической компанией HifiBio Therapeutics.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210204/koronavirus-1595992876.html

https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596103980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, россия, российская академия наук, сша