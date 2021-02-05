https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596134093.html

В России за сутки умерли 527 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 527 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 527 смертей с COVID-19, 71 из них - в Москве, за все время в стране умерли 75 732 человека с заболеванием, сообщили журналистам в РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:18

2021-02-05T11:18

2021-02-05T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 527 смертей с COVID-19, 71 из них - в Москве, за все время в стране умерли 75 732 человека с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 527 смертей... За весь период по России умерло 75 732 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 71, Санкт-Петербурге - 38, Подмосковье - 36. Общее число смертей в столице выросло до 13 772.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество