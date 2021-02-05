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Распространение коронавируса
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Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19
Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19
Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания, сообщает портал MedicalXpress. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:57
2021-02-05T12:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания, сообщает портал MedicalXpress.Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года, а также данные их стоматологических карт. Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен.После учета факторов осложнений COVID-19, таких как возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек, выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.Как отмечают исследователи, у пациентов с коронавирусом, имевших заболевание десен, указывающие на воспаление в организме маркеры крови были значительно выше. Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество

Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19

10:57 05.02.2021 (обновлено: 12:34 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРабота врачей в "красной зоне" Новосибирской областной клинической больницы
Работа врачей в красной зоне Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания, сообщает портал MedicalXpress.
Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года, а также данные их стоматологических карт. Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен.
После учета факторов осложнений COVID-19, таких как возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек, выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.
Как отмечают исследователи, у пациентов с коронавирусом, имевших заболевание десен, указывающие на воспаление в организме маркеры крови были значительно выше. Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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