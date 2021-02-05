https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596130503.html

Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19

Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от COVID-19

Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания, сообщает портал MedicalXpress. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:57

2021-02-05T10:57

2021-02-05T12:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Ученые выявили фактор, значительно повышающий риск смерти от коронавирусного заболевания, сообщает портал MedicalXpress.Международная группа специалистов проанализировала показатели 568 пациентов с диагнозом COVID-19 в период с февраля по июль 2020 года, а также данные их стоматологических карт. Оказалось, чуть менее половины участников исследования (45 процентов) имели заболевание десен.После учета факторов осложнений COVID-19, таких как возраст, пол, индекс массы тела и наличие вредных привычек, выяснилось, что пациенты с заболеванием десен в 3,5 раза чаще попадают в отделение интенсивной терапии, в 4,5 раза чаще нуждаются в аппарате ИВЛ и в девять раз чаще умирают от COVID-19.Как отмечают исследователи, у пациентов с коронавирусом, имевших заболевание десен, указывающие на воспаление в организме маркеры крови были значительно выше. Ученые полагают, что воспалительная реакция может объяснить повышенную частоту осложнений у этой группы людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество