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В Перу обнаружили бразильский штамм коронавируса
В Перу обнаружили бразильский штамм коронавируса
Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в трех регионах Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T02:33
2021-02-05T02:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
перу
бразилия
в мире
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ЛИМА, 5 фев – РИА Новости. Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в трех регионах Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар Массетти.Ранее в стране был обнаружен британский штамм коронавируса.Министр подчеркнула, что вторая волна COVID-19, с которой столкнулась Перу, более агрессивна, чем первая."За четыре недели у нас число заражений, равное первым двум месяцам пандемии", - сказала она.Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, перу, бразилия, в мире

В Перу обнаружили бразильский штамм коронавируса

02:33 05.02.2021
 
© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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ЛИМА, 5 фев – РИА Новости. Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в трех регионах Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар Массетти.
"Национальный институт здравоохранения подтвердил, что … в нашей стране – в Лорето (северо-восток), в Уануко (север) и в Лиме (центр) был обнаружен бразильский штамм", - сказала она, выступая в конгрессе.
Ранее в стране был обнаружен британский штамм коронавируса.
Министр подчеркнула, что вторая волна COVID-19, с которой столкнулась Перу, более агрессивна, чем первая.
"За четыре недели у нас число заражений, равное первым двум месяцам пандемии", - сказала она.
Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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