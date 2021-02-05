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В Перу обнаружили бразильский штамм коронавируса

В Перу обнаружили бразильский штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в трех регионах Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:33

2021-02-05T02:33

2021-02-05T02:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

перу

бразилия

в мире

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ЛИМА, 5 фев – РИА Новости. Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в трех регионах Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар Массетти.Ранее в стране был обнаружен британский штамм коронавируса.Министр подчеркнула, что вторая волна COVID-19, с которой столкнулась Перу, более агрессивна, чем первая."За четыре недели у нас число заражений, равное первым двум месяцам пандемии", - сказала она.Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин". Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

перу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, перу, бразилия, в мире