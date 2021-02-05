В Перу обнаружили бразильский штамм коронавируса
ЛИМА, 5 фев – РИА Новости. Новый штамм коронавируса, ранее выявленный у путешественников из Бразилии, обнаружен в трех регионах Перу, сообщила министр здравоохранения страны Пилар Массетти.
"Национальный институт здравоохранения подтвердил, что … в нашей стране – в Лорето (северо-восток), в Уануко (север) и в Лиме (центр) был обнаружен бразильский штамм", - сказала она, выступая в конгрессе.
Ранее в стране был обнаружен британский штамм коронавируса.
Министр подчеркнула, что вторая волна COVID-19, с которой столкнулась Перу, более агрессивна, чем первая.
"За четыре недели у нас число заражений, равное первым двум месяцам пандемии", - сказала она.
Специалисты японского Национального института инфекционных болезней ранее также сообщили, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. При этом ими отмечалось, что в настоящее время тяжело оценить его "уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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