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Зеленский заявил, что на Украине нет проблем с русскоязычными книгами
Зеленский заявил, что на Украине нет проблем с русскоязычными книгами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблем с изданием и доступом к книгам на русском языке или изданным в России. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T20:09
2021-02-05T20:09
2021-02-05T20:09
россия
петр порошенко
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михаил булгаков
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране нет проблем с изданием и доступом к книгам на русском языке или изданным в России.Начиная с 2017 года Госкомтелерадио выдало более 30 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Вместе с тем за это время было более 4 тысяч отказов в выдаче разрешений на ввоз книг. Ранее ряд СМИ сообщили о запрете на ввоз книг Михаила Булгакова на Украину."Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, "Мастера и Маргариту" на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз "Мастера и Маргариты" выданы 14 разрешений", - сказал Зеленский.Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа "Мастер и Маргарита"."Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова на Украине - это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба", - сказал Зеленский.По его словам, в самом центре Киева можно свободно купить книги, изданные на русском языке.В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.
https://ria.ru/20210203/yazyk-1595891047.html
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россия, петр порошенко, владимир зеленский, михаил булгаков, украина, в мире
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что в стране нет проблем с изданием и доступом к книгам на русском языке или изданным в России
.
Начиная с 2017 года Госкомтелерадио выдало более 30 тысяч разрешений на ввоз издательской продукции из РФ. Вместе с тем за это время было более 4 тысяч отказов в выдаче разрешений на ввоз книг. Ранее ряд СМИ сообщили о запрете на ввоз книг Михаила Булгакова
на Украину.
"Я мог бы подробно рассказать, что по данным книжной палаты, включая 2020 год, "Мастера и Маргариту" на Украине издавали 39 раз. Что этот роман в школьной программе. Что на ввоз "Мастера и Маргариты" выданы 14 разрешений", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что лишь одному издательству, согласно украинскому законодательству, было отказано в ввозе экземпляров романа "Мастер и Маргарита".
"Но не из-за Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова на Украине - это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба", - сказал Зеленский.
По его словам, в самом центре Киева
можно свободно купить книги, изданные на русском языке.
В конце 2016 года занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко
подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.