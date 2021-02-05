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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210205/klub-1595900803.html
"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах
"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах
Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
2021-02-05T12:00
2021-02-05T12:05
не верю!
обман
подкаст
а. с. пушкин
николай гумилев
владимир маяковский
виктор ерофеев
сергей есенин
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“Клуб 37”, убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах
Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
“Клуб 37”, убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах
Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
audio/mpeg
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О Пушкине и Лермонтове мифов не меньше, им мы посвятили целый эпизод - "Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове".01:35 - Роковые 37 лет. Пушкин, Маяковский, Байрон… Правда ли большинство поэтов уходят из жизни именно в 37 лет.09:55 - Могли ли убить Есенина? 13:25 - Предсмертное стихотворение Есенина подделали.17:33 - “Пьяный” поэт, самородок из деревни, рубаха-парень. Как появились эти мифы о Есенине.22:07 - Маяковский и Есенин ненавидели друг друга.26:12 - Анна Ахматова - потомок ордынского хана Ахмата.27:50 - Откуда взялся слух, что Николай Гумилев домашний тиран, истязающий свою жену.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, обман, подкаст, а. с. пушкин, николай гумилев, владимир маяковский, виктор ерофеев, сергей есенин, велимир хлебников, анна ахматова, литература, искусство, история, общество

"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах

12:00 05.02.2021 (обновлено: 12:05 05.02.2021)
 
Не верю!
“Клуб 37”, убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах
Вчера, 12:00
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Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.
Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О Пушкине и Лермонтове мифов не меньше, им мы посвятили целый эпизод - "Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове".
01:35 - Роковые 37 лет. Пушкин, Маяковский, Байрон… Правда ли большинство поэтов уходят из жизни именно в 37 лет.
09:55 - Могли ли убить Есенина?
13:25 - Предсмертное стихотворение Есенина подделали.
17:33 - “Пьяный” поэт, самородок из деревни, рубаха-парень. Как появились эти мифы о Есенине.
22:07 - Маяковский и Есенин ненавидели друг друга.
26:12 - Анна Ахматова - потомок ордынского хана Ахмата.
27:50 - Откуда взялся слух, что Николай Гумилев домашний тиран, истязающий свою жену.
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