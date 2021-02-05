https://ria.ru/20210205/klub-1595900803.html

"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах

"Клуб 37", убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах

Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев.

2021-02-05T12:00

2021-02-05T12:00

2021-02-05T12:05

не верю!

обман

подкаст

а. с. пушкин

николай гумилев

владимир маяковский

виктор ерофеев

сергей есенин

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“Клуб 37”, убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

“Клуб 37”, убийство Есенина, Ахматова потомок хана. Главные мифы о поэтах Роковые 37 лет, по достижению которых великие поэты расстаются с жизнью. Есенин - правда ли его смерть инсценировали спецслужбы, гениальные стихи он начал писал с трех лет, а с Маяковским страшно враждовал? Ахматова - потомок ордынского хана, а Гумилев - тиран, избивавший жену. Отличить правду от мифа помог писатель и литературовед Виктор Ерофеев. audio/mpeg

Разбираем главные фейки о поэтах вместе с писателем, литературоведом и автором подкаста “Заговор классиков” - Виктором Ерофеевым. О Пушкине и Лермонтове мифов не меньше, им мы посвятили целый эпизод - "Интриги, сплетни и абсурд. Разбираем главные мифы о Пушкине и Лермонтове".01:35 - Роковые 37 лет. Пушкин, Маяковский, Байрон… Правда ли большинство поэтов уходят из жизни именно в 37 лет.09:55 - Могли ли убить Есенина? 13:25 - Предсмертное стихотворение Есенина подделали.17:33 - “Пьяный” поэт, самородок из деревни, рубаха-парень. Как появились эти мифы о Есенине.22:07 - Маяковский и Есенин ненавидели друг друга.26:12 - Анна Ахматова - потомок ордынского хана Ахмата.27:50 - Откуда взялся слух, что Николай Гумилев домашний тиран, истязающий свою жену.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, обман, подкаст, а. с. пушкин, николай гумилев, владимир маяковский, виктор ерофеев, сергей есенин, велимир хлебников, анна ахматова, литература, искусство, история, общество