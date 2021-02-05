https://ria.ru/20210205/kino-1596066754.html
Исполнитель роли Арагорна заинтересовался сериалом по "Властелину колец"
Исполнитель роли Арагорна заинтересовался сериалом по "Властелину колец"
Актер и режиссер Вигго Мортенсен, который сыграл Арагорна в трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, хочет посмотреть одноименный сериал Amazon. Об этом... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T06:22
2021-02-05T06:22
2021-02-05T06:22
культура
властелин колец
книги
джон толкин
кино и сериалы
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новая зеландия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Актер и режиссер Вигго Мортенсен, который сыграл Арагорна в трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, хочет посмотреть одноименный сериал Amazon. Об этом сообщает ScreenRant.Байона ранее снимал картины "Приют", "Невозможное", "Мир Юрского периода 2". Что касается сериала, посвященного "Властелину колец", то известно, что режиссер снимает, как минимум, первые два эпизода проекта.Действие будет происходить за три тысячи лет до трилогии фильмов, снятой Питером Джексоном. Съемки проходили в Новой Зеландии.Уже известно, что общая стоимость производства проекта превысит один миллиард долларов. Ожидается, что первый сезон выйдет на экраны уже в 2021 году.
https://ria.ru/20210204/kino-1595876388.html
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властелин колец, книги, джон толкин, кино и сериалы, вигго мортенсен, питер джексон, новая зеландия
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Актер и режиссер Вигго Мортенсен, который сыграл Арагорна в трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, хочет посмотреть одноименный сериал Amazon. Об этом сообщает
ScreenRant.
"Его (сериал — Прим. ред.) снимает Хуан Антонио Байона. Да, мне интересно узнать, что у них получится. Байона хороший режиссер, так что сериал, вероятно, стоит посмотреть. Любопытно, что они сделают, как интерпретируют Толкина", — сказал Мортенсен.
Байона ранее снимал картины "Приют", "Невозможное", "Мир Юрского периода 2". Что касается сериала, посвященного "Властелину колец", то известно, что режиссер снимает, как минимум, первые два эпизода проекта.
Действие будет происходить за три тысячи лет до трилогии фильмов, снятой Питером Джексоном. Съемки проходили в Новой Зеландии.
Уже известно, что общая стоимость производства проекта превысит один миллиард долларов. Ожидается, что первый сезон выйдет на экраны уже в 2021 году.