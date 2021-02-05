https://ria.ru/20210205/kino-1596066754.html

Исполнитель роли Арагорна заинтересовался сериалом по "Властелину колец"

Исполнитель роли Арагорна заинтересовался сериалом по "Властелину колец"

Актер и режиссер Вигго Мортенсен, который сыграл Арагорна в трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, хочет посмотреть одноименный сериал Amazon. Об этом... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T06:22

2021-02-05T06:22

2021-02-05T06:22

культура

властелин колец

книги

джон толкин

кино и сериалы

вигго мортенсен

питер джексон

новая зеландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/97105/21/971052190_0:0:1015:572_1920x0_80_0_0_15899c198fc5401c52c4954809c63e28.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Актер и режиссер Вигго Мортенсен, который сыграл Арагорна в трилогии "Властелин колец" Питера Джексона, хочет посмотреть одноименный сериал Amazon. Об этом сообщает ScreenRant.Байона ранее снимал картины "Приют", "Невозможное", "Мир Юрского периода 2". Что касается сериала, посвященного "Властелину колец", то известно, что режиссер снимает, как минимум, первые два эпизода проекта.Действие будет происходить за три тысячи лет до трилогии фильмов, снятой Питером Джексоном. Съемки проходили в Новой Зеландии.Уже известно, что общая стоимость производства проекта превысит один миллиард долларов. Ожидается, что первый сезон выйдет на экраны уже в 2021 году.

https://ria.ru/20210204/kino-1595876388.html

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

властелин колец, книги, джон толкин, кино и сериалы, вигго мортенсен, питер джексон, новая зеландия