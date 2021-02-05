https://ria.ru/20210205/izrail-1596118976.html

Израиль в марте начнет открывать границы

Израиль в марте начнет открывать границы

Израиль возобновляет международный туризм c марта 2021 года, местные жители, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T10:00

2021-02-05T10:00

2021-02-05T10:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Израиль возобновляет международный туризм c марта 2021 года, местные жители, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи теста ПЦР перед вылетом и после посадки, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Соглашение уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с этим государством.Аналогичные переговоры ведутся в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими островами, Румынией и Грузией."Израиль – абсолютный мировой лидер по темпам вакцинации населения. По данным на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили порядка 37 процентов всех граждан страны, вторую дозу – примерно 21 процент, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем полного открытия границ в середине 2021 года".В настоящее время пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.

https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, снг, кипр, румыния, сербия, сейшельские острова, греция, грузия, израиль