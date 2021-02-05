https://ria.ru/20210205/izrail-1596118976.html
Израиль в марте начнет открывать границы
Израиль в марте начнет открывать границы
Израиль возобновляет международный туризм c марта 2021 года, местные жители, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:00
2021-02-05T10:00
2021-02-05T10:00
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
новости - туризм
снг
кипр
румыния
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662257_143:0:698:312_1920x0_80_0_0_d8b97f98b0d6ecef6dc77ad8af72e92b.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Израиль возобновляет международный туризм c марта 2021 года, местные жители, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи теста ПЦР перед вылетом и после посадки, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.Соглашение уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с этим государством.Аналогичные переговоры ведутся в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими островами, Румынией и Грузией."Израиль – абсолютный мировой лидер по темпам вакцинации населения. По данным на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили порядка 37 процентов всех граждан страны, вторую дозу – примерно 21 процент, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем полного открытия границ в середине 2021 года".В настоящее время пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.
https://ria.ru/20210205/kitay-1595518356.html
россия
кипр
румыния
сербия
сейшельские острова
греция
грузия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662257_212:0:628:312_1920x0_80_0_0_07857cd0f298d96b520f93d75795310f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, снг, кипр, румыния, сербия, сейшельские острова, греция, грузия, израиль
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Израиль возобновляет международный туризм c марта 2021 года, местные жители, которые прошли два этапа вакцинации и получили "зеленый паспорт", смогут путешествовать без необходимости прохождения карантина и сдачи теста ПЦР перед вылетом и после посадки, сообщает пресс-служба министерства туризма страны.
Соглашение уже заключено с Кипром, и ожидается, что в понедельник, 8 февраля, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибудет в Израиль для обсуждения условий, по которым будет возобновлен туристический обмен с этим государством.
Аналогичные переговоры ведутся в настоящий момент с Сербией, Сейшельскими островами, Румынией и Грузией.
"Израиль – абсолютный мировой лидер по темпам вакцинации населения. По данным на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили порядка 37 процентов всех граждан страны, вторую дозу – примерно 21 процент, — говорит Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. — Мы с оптимизмом смотрим в будущее и ожидаем полного открытия границ в середине 2021 года".
В настоящее время пассажирское авиасообщение между Израилем и другими странами приостановлено. Исключение составляют гуманитарные спецрейсы.