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Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко
Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко
Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:20
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культура
татьяна иваненко
владимир высоцкий (автор песен)
москва
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Пара никогда не жила вместе, но ездила в киноэкспедиции и на гастроли. Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".
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татьяна иваненко, владимир высоцкий (автор песен), москва, общество

Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко

14:20 05.02.2021 (обновлено: 14:31 05.02.2021)
 
© Киностудия им. М. Горького, 1970Татьяна Иваненко в фильме "Впереди день"
Татьяна Иваненко в фильме Впереди день - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Киностудия им. М. Горького, 1970
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.
Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Пара никогда не жила вместе, но ездила в киноэкспедиции и на гастроли. Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год - РИА Новости, 1920, 25.01.2018
25 января 2018, 03:44
Биография Владимира Высоцкого
 
КультураТатьяна ИваненкоВладимир Высоцкий (автор песен)МоскваОбщество
 
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