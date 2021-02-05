https://ria.ru/20210205/ivanenko-1596176186.html
Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко
Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко
Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:20
2021-02-05T14:20
2021-02-05T14:31
культура
татьяна иваненко
владимир высоцкий (автор песен)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596174148_0:0:687:386_1920x0_80_0_0_f251d1d2a95c7a2ec008484be0ea7b6a.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Пара никогда не жила вместе, но ездила в киноэкспедиции и на гастроли. Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".
https://ria.ru/20180125/1513129879.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596174148_66:0:581:386_1920x0_80_0_0_79425011a732677af32d971bc27f6b5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна иваненко, владимир высоцкий (автор песен), москва, общество