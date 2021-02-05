https://ria.ru/20210205/ivanenko-1596176186.html

Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко

Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко

Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:20

2021-02-05T14:20

2021-02-05T14:31

культура

татьяна иваненко

владимир высоцкий (автор песен)

москва

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Пара никогда не жила вместе, но ездила в киноэкспедиции и на гастроли. Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".

https://ria.ru/20180125/1513129879.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна иваненко, владимир высоцкий (автор песен), москва, общество