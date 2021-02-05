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Возвращение к СВПД будет непростым, считает бывший посол России в Иране
Возвращение к СВПД будет непростым, считает бывший посол России в Иране
Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран, ни США, считает бывший посол... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:02
2021-02-05T13:02
2021-02-05T13:02
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мгимо
магатэ
иран
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран, ни США, считает бывший посол России в исламской республике Александр Марьясов."Предстоит нелегкая работа. Сейчас ни одна сторона не будет уступать, потому что это может быть расценено как проявление слабости",- сказал Марьясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что вопрос о том, кто первый – США или Иран – должен вернуться в сделку, является камнем преткновения, хотя обе стороны заинтересованы в восстановлении СВПД – "от добра добра не ищут". По словам Марьясова, США не станут отказываться от договоренности, которая закрывала Ирану путь к обладанию ядерным оружием.Сейчас возможно возвращение в первоначальный вариант СВПД, считает он."Провал попыток восстановить СВПД резко негативно скажется на ситуации в регионе",- сказал Марьясов.Он отметил, что в таком случае может случиться и выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя вероятность подобного сценария и невысокая.Со своей стороны директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков отметил на пресс-конференции, что чем дольше откладывается начало серьезных прямых консультаций, тем сложнее обеим сторонам будет возвращаться в полном объеме к выполнению договоренности."И США, и Иран пытаются повысить ставки в рамках потенциального диалога",- сказал Хлопков.Он отметил, что и в США, и в Иране на возможность и условия возвращения в договоренность влияет внутренняя политика. Возвращение к первоначальному варианту договоренности – единственный возможный на нынешний момент вариант, считает Хлопков. По его словам, если действенность СВПД не будет восстановлена до намеченных на июнь выборов в Иране, договориться о новой сделке будет сложнее, поскольку уйдут ключевые переговорные фигуры с иранской стороны.Эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев в свою очередь отметил, что заявления о возможности Ирана в скором времени сделать ядерное оружие не имеют под собой смысла, когда есть понимание того, что происходит с ядерной программой, а республика – самая проверяемая страна в мире."МАГАТЭ не проверяет никакую другую страну так же сильно, как Иран",- сказал он."На кону договороспособность Запада в глазах иранского народа",- подчеркнул эксперт.По его словам, если не поправить нанесенный договоренности ущерб, то мир потеряет Иран за столом переговоров на годы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мгимо, магатэ, иран, в мире
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран
, ни США
, считает бывший посол России
в исламской республике Александр Марьясов.
"Предстоит нелегкая работа. Сейчас ни одна сторона не будет уступать, потому что это может быть расценено как проявление слабости",- сказал Марьясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что вопрос о том, кто первый – США или Иран – должен вернуться в сделку, является камнем преткновения, хотя обе стороны заинтересованы в восстановлении СВПД
– "от добра добра не ищут". По словам Марьясова, США не станут отказываться от договоренности, которая закрывала Ирану путь к обладанию ядерным оружием.
Сейчас возможно возвращение в первоначальный вариант СВПД, считает он.
"Провал попыток восстановить СВПД резко негативно скажется на ситуации в регионе",- сказал Марьясов.
Он отметил, что в таком случае может случиться и выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя вероятность подобного сценария и невысокая.
Со своей стороны директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков отметил на пресс-конференции, что чем дольше откладывается начало серьезных прямых консультаций, тем сложнее обеим сторонам будет возвращаться в полном объеме к выполнению договоренности.
"И США, и Иран пытаются повысить ставки в рамках потенциального диалога",- сказал Хлопков.
Он отметил, что и в США, и в Иране на возможность и условия возвращения в договоренность влияет внутренняя политика. Возвращение к первоначальному варианту договоренности – единственный возможный на нынешний момент вариант, считает Хлопков. По его словам, если действенность СВПД не будет восстановлена до намеченных на июнь выборов в Иране, договориться о новой сделке будет сложнее, поскольку уйдут ключевые переговорные фигуры с иранской стороны.
Эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО
МИД России Адлан Маргоев в свою очередь отметил, что заявления о возможности Ирана в скором времени сделать ядерное оружие не имеют под собой смысла, когда есть понимание того, что происходит с ядерной программой, а республика – самая проверяемая страна в мире.
"МАГАТЭ
не проверяет никакую другую страну так же сильно, как Иран",- сказал он.
"На кону договороспособность Запада в глазах иранского народа",- подчеркнул эксперт.
По его словам, если не поправить нанесенный договоренности ущерб, то мир потеряет Иран за столом переговоров на годы.