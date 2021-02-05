Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/iran-1596159281.html
Возвращение к СВПД будет непростым, считает бывший посол России в Иране
Возвращение к СВПД будет непростым, считает бывший посол России в Иране
Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран, ни США, считает бывший посол... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:02
2021-02-05T13:02
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мгимо
магатэ
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659095_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5feac98bd487dce0858894a8c78475b1.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран, ни США, считает бывший посол России в исламской республике Александр Марьясов."Предстоит нелегкая работа. Сейчас ни одна сторона не будет уступать, потому что это может быть расценено как проявление слабости",- сказал Марьясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что вопрос о том, кто первый – США или Иран – должен вернуться в сделку, является камнем преткновения, хотя обе стороны заинтересованы в восстановлении СВПД – "от добра добра не ищут". По словам Марьясова, США не станут отказываться от договоренности, которая закрывала Ирану путь к обладанию ядерным оружием.Сейчас возможно возвращение в первоначальный вариант СВПД, считает он."Провал попыток восстановить СВПД резко негативно скажется на ситуации в регионе",- сказал Марьясов.Он отметил, что в таком случае может случиться и выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя вероятность подобного сценария и невысокая.Со своей стороны директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков отметил на пресс-конференции, что чем дольше откладывается начало серьезных прямых консультаций, тем сложнее обеим сторонам будет возвращаться в полном объеме к выполнению договоренности."И США, и Иран пытаются повысить ставки в рамках потенциального диалога",- сказал Хлопков.Он отметил, что и в США, и в Иране на возможность и условия возвращения в договоренность влияет внутренняя политика. Возвращение к первоначальному варианту договоренности – единственный возможный на нынешний момент вариант, считает Хлопков. По его словам, если действенность СВПД не будет восстановлена до намеченных на июнь выборов в Иране, договориться о новой сделке будет сложнее, поскольку уйдут ключевые переговорные фигуры с иранской стороны.Эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев в свою очередь отметил, что заявления о возможности Ирана в скором времени сделать ядерное оружие не имеют под собой смысла, когда есть понимание того, что происходит с ядерной программой, а республика – самая проверяемая страна в мире."МАГАТЭ не проверяет никакую другую страну так же сильно, как Иран",- сказал он."На кону договороспособность Запада в глазах иранского народа",- подчеркнул эксперт.По его словам, если не поправить нанесенный договоренности ущерб, то мир потеряет Иран за столом переговоров на годы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html
https://ria.ru/20210121/antonov-1593950612.html
https://ria.ru/20210130/sallivan-1595252612.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659095_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_b0fc13d45f1fb457b83bb91d4bd633da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мгимо, магатэ, иран, в мире

Возвращение к СВПД будет непростым, считает бывший посол России в Иране

13:02 05.02.2021
 
© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса
Вид на Тегеран в первый день введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран, ни США, считает бывший посол России в исламской республике Александр Марьясов.
"Предстоит нелегкая работа. Сейчас ни одна сторона не будет уступать, потому что это может быть расценено как проявление слабости",- сказал Марьясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 19:04
Иран жестко ответил Макрону на идею включить Эр-Рияд в СВПД
Он отметил, что вопрос о том, кто первый – США или Иран – должен вернуться в сделку, является камнем преткновения, хотя обе стороны заинтересованы в восстановлении СВПД – "от добра добра не ищут". По словам Марьясова, США не станут отказываться от договоренности, которая закрывала Ирану путь к обладанию ядерным оружием.
Сейчас возможно возвращение в первоначальный вариант СВПД, считает он.
"Провал попыток восстановить СВПД резко негативно скажется на ситуации в регионе",- сказал Марьясов.
Он отметил, что в таком случае может случиться и выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя вероятность подобного сценария и невысокая.
Со своей стороны директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков отметил на пресс-конференции, что чем дольше откладывается начало серьезных прямых консультаций, тем сложнее обеим сторонам будет возвращаться в полном объеме к выполнению договоренности.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 09:05
Антонов: Россия надеется, что США при Байдене вернутся в СВПД по Ирану
"И США, и Иран пытаются повысить ставки в рамках потенциального диалога",- сказал Хлопков.
Он отметил, что и в США, и в Иране на возможность и условия возвращения в договоренность влияет внутренняя политика. Возвращение к первоначальному варианту договоренности – единственный возможный на нынешний момент вариант, считает Хлопков. По его словам, если действенность СВПД не будет восстановлена до намеченных на июнь выборов в Иране, договориться о новой сделке будет сложнее, поскольку уйдут ключевые переговорные фигуры с иранской стороны.
Эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев в свою очередь отметил, что заявления о возможности Ирана в скором времени сделать ядерное оружие не имеют под собой смысла, когда есть понимание того, что происходит с ядерной программой, а республика – самая проверяемая страна в мире.
"МАГАТЭ не проверяет никакую другую страну так же сильно, как Иран",- сказал он.
"На кону договороспособность Запада в глазах иранского народа",- подчеркнул эксперт.
По его словам, если не поправить нанесенный договоренности ущерб, то мир потеряет Иран за столом переговоров на годы.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 12:00
Посол США рассказал о диалоге с Россией по теме СВПД
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МГИМОМАГАТЭИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния