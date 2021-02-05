https://ria.ru/20210205/iran-1596159281.html

Возвращение к СВПД будет непростым, считает бывший посол России в Иране

Возвращение к СВПД будет непростым, считает бывший посол России в Иране

Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран, ни США, считает бывший посол... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:02

2021-02-05T13:02

2021-02-05T13:02

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мгимо

магатэ

иран

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе будет не простым, уступать не хотят ни Иран, ни США, считает бывший посол России в исламской республике Александр Марьясов."Предстоит нелегкая работа. Сейчас ни одна сторона не будет уступать, потому что это может быть расценено как проявление слабости",- сказал Марьясов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что вопрос о том, кто первый – США или Иран – должен вернуться в сделку, является камнем преткновения, хотя обе стороны заинтересованы в восстановлении СВПД – "от добра добра не ищут". По словам Марьясова, США не станут отказываться от договоренности, которая закрывала Ирану путь к обладанию ядерным оружием.Сейчас возможно возвращение в первоначальный вариант СВПД, считает он."Провал попыток восстановить СВПД резко негативно скажется на ситуации в регионе",- сказал Марьясов.Он отметил, что в таком случае может случиться и выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя вероятность подобного сценария и невысокая.Со своей стороны директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков отметил на пресс-конференции, что чем дольше откладывается начало серьезных прямых консультаций, тем сложнее обеим сторонам будет возвращаться в полном объеме к выполнению договоренности."И США, и Иран пытаются повысить ставки в рамках потенциального диалога",- сказал Хлопков.Он отметил, что и в США, и в Иране на возможность и условия возвращения в договоренность влияет внутренняя политика. Возвращение к первоначальному варианту договоренности – единственный возможный на нынешний момент вариант, считает Хлопков. По его словам, если действенность СВПД не будет восстановлена до намеченных на июнь выборов в Иране, договориться о новой сделке будет сложнее, поскольку уйдут ключевые переговорные фигуры с иранской стороны.Эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан Маргоев в свою очередь отметил, что заявления о возможности Ирана в скором времени сделать ядерное оружие не имеют под собой смысла, когда есть понимание того, что происходит с ядерной программой, а республика – самая проверяемая страна в мире."МАГАТЭ не проверяет никакую другую страну так же сильно, как Иран",- сказал он."На кону договороспособность Запада в глазах иранского народа",- подчеркнул эксперт.По его словам, если не поправить нанесенный договоренности ущерб, то мир потеряет Иран за столом переговоров на годы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html

https://ria.ru/20210121/antonov-1593950612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мгимо, магатэ, иран, в мире