https://ria.ru/20210205/internet-1596101339.html

Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет

Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет

Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T01:16

2021-02-05T01:16

2021-02-05T01:16

интеллектуальный резерв

павел мясоедов

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150839/02/1508390254_0:4:1920:1084_1920x0_80_0_0_1cbb39c54683b17bf4010a90ebf239d1.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, кто-то использует вашу сеть. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Чтобы исключить такое воровство, эксперт посоветовал скачать специальную программу, с помощью которой настраивают большинство современных роутеров. При этом он отметил, что самый надёжный и одновременно простой способ проверки и защиты своей сети — установка надёжного пароля для подключения к Wi-Fi.

https://ria.ru/20210125/slezhka-1594334972.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интеллектуальный резерв, павел мясоедов, технологии