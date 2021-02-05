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Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет
Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет
Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T01:16
2021-02-05T01:16
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
технологии
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, кто-то использует вашу сеть. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.Чтобы исключить такое воровство, эксперт посоветовал скачать специальную программу, с помощью которой настраивают большинство современных роутеров. При этом он отметил, что самый надёжный и одновременно простой способ проверки и защиты своей сети — установка надёжного пароля для подключения к Wi-Fi.
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РИА Новости
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, технологии

Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет

01:16 05.02.2021
 
CC0 / 3844328 / WirelessWi-fi роутер
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
CC0 / 3844328 / Wireless
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Интернет - неотъемлемая часть нашей жизни, и перебои со связью могут вызвать не только дискомфорт, но и нанести ущерб, особенно тем, кто вынужден работать удаленно. Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, кто-то использует вашу сеть. Об этом рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
Чтобы исключить такое воровство, эксперт посоветовал скачать специальную программу, с помощью которой настраивают большинство современных роутеров.
"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", — поделился Мясоедов.
При этом он отметил, что самый надёжный и одновременно простой способ проверки и защиты своей сети — установка надёжного пароля для подключения к Wi-Fi.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Эксперт научил, как понять, кто разыскивает вас в интернете
 
Интеллектуальный РезервПавел МясоедовТехнологии
 
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