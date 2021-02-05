Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Остановить навсегда строительство газопровода "Северный поток — 2" практически невозможно, такое мнение в беседе с изданием Interia высказал эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ.
"Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что "Северный поток — 2" будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идет к завершению проекта", - заявил аналитик.
Он отметил, что немецкие политические и деловые круги все больше говорят о приверженности проекту.
Кардащ напомнил, что изначально газопровод должен был быть готов в конце 2019 года, однако задержка с завершением проекта на сегодняшний день не является такой уж большой проблемой для России, поскольку у нее имеется транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа.
Эксперт также согласился с тем, что американские санкции оказались эффективными, но при этом выразил мнение, что не стоит их переоценивать.
"Российско-немецкий тандем очень сильно продвигается в направлении завершения этого проекта, несмотря ни на что... Что ещё должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект всё ещё жизнеспособен", - резюмировал Кардащ.
20 января, 08:00"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода "Северный поток — 2" и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.