https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html

Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"

Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"

Остановить навсегда строительство газопровода "Северный поток — 2" практически невозможно, такое мнение в беседе с изданием Interia высказал эксперт польского... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:01

2021-02-05T07:01

2021-02-05T07:01

россия

северный поток — 2

польша

германия

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Остановить навсегда строительство газопровода "Северный поток — 2" практически невозможно, такое мнение в беседе с изданием Interia высказал эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ.Он отметил, что немецкие политические и деловые круги все больше говорят о приверженности проекту. Кардащ напомнил, что изначально газопровод должен был быть готов в конце 2019 года, однако задержка с завершением проекта на сегодняшний день не является такой уж большой проблемой для России, поскольку у нее имеется транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа.Эксперт также согласился с тем, что американские санкции оказались эффективными, но при этом выразил мнение, что не стоит их переоценивать."Российско-немецкий тандем очень сильно продвигается в направлении завершения этого проекта, несмотря ни на что... Что ещё должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект всё ещё жизнеспособен", - резюмировал Кардащ."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода "Северный поток — 2" и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

россия

польша

германия

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россия, северный поток — 2, польша, германия, экономика