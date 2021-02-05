Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/gaz-1596107276.html
Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"
Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"
Остановить навсегда строительство газопровода "Северный поток — 2" практически невозможно, такое мнение в беседе с изданием Interia высказал эксперт польского... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:01
2021-02-05T07:01
россия
северный поток — 2
польша
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:400:2730:1936_1920x0_80_0_0_31e345bf13adb9fc8d31f02b1620706b.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Остановить навсегда строительство газопровода "Северный поток — 2" практически невозможно, такое мнение в беседе с изданием Interia высказал эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ.Он отметил, что немецкие политические и деловые круги все больше говорят о приверженности проекту. Кардащ напомнил, что изначально газопровод должен был быть готов в конце 2019 года, однако задержка с завершением проекта на сегодняшний день не является такой уж большой проблемой для России, поскольку у нее имеется транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа.Эксперт также согласился с тем, что американские санкции оказались эффективными, но при этом выразил мнение, что не стоит их переоценивать."Российско-немецкий тандем очень сильно продвигается в направлении завершения этого проекта, несмотря ни на что... Что ещё должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект всё ещё жизнеспособен", - резюмировал Кардащ."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.Новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода "Северный поток — 2" и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
россия
польша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595451342_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_594545a0ad013c9b728d5d6d8fc05b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, польша, германия, экономика

Польский эксперт оценил шансы остановить прокладку "Северного потока — 2"

07:01 05.02.2021
 
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
Подготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© REUTERS / Stine Jacobsen/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Остановить навсегда строительство газопровода "Северный поток — 2" практически невозможно, такое мнение в беседе с изданием Interia высказал эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ.
"Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что "Северный поток — 2" будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идет к завершению проекта", - заявил аналитик.
Он отметил, что немецкие политические и деловые круги все больше говорят о приверженности проекту.
Кардащ напомнил, что изначально газопровод должен был быть готов в конце 2019 года, однако задержка с завершением проекта на сегодняшний день не является такой уж большой проблемой для России, поскольку у нее имеется транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа.
Эксперт также согласился с тем, что американские санкции оказались эффективными, но при этом выразил мнение, что не стоит их переоценивать.
"Российско-немецкий тандем очень сильно продвигается в направлении завершения этого проекта, несмотря ни на что... Что ещё должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект всё ещё жизнеспособен", - резюмировал Кардащ.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует "Газпром" вместе с финансовыми партнерами: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Новое руководство США намерено разрешить кризис вокруг газопровода "Северный поток — 2" и намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии. При этом сохранение транзита через Украину и ослабление зависимости Европы от российского газа остается приоритетом новой администрации.
 
РоссияСеверный поток — 2ПольшаГерманияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния