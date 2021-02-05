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Лучшие фото недели: "ледяной фейерверк", безумное кафе и Джокер
Лучшие фото недели: "ледяной фейерверк", безумное кафе и Джокер
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 05.02.2021
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2021-02-05T15:49
коронавирус covid-19
парусный спорт
кабул
наводнение
нью-йорк
молнии
протесты
сектор газа
байкал
москва
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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нью-йорк
сектор газа
байкал
москва
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коронавирус covid-19, парусный спорт, кабул, наводнение, нью-йорк, молнии, протесты, сектор газа, байкал, москва, франкфурт-на-майне, иерусалим, шэньян, рио-де-жанейро (город), петрозаводск, бангкок, барселона (город), ватикан, париж, красноярск, вакцинация, китайский новый год, фото, фото

Лучшие фото недели: "ледяной фейерверк", безумное кафе и Джокер

11:05 05.02.2021 (обновлено: 15:49 05.02.2021)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2021 / Angela Weiss

Женщина на Таймс-сквер во время снежного шторма в Нью-Йорке.

Женщина во время снегопада на Таймс-сквер
1 из 30

Женщина на Таймс-сквер во время снежного шторма в Нью-Йорке.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.

Участник акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности на площади Республики в Париже
2 из 30

Участник акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.

© РИА Новости / Флоренс Галле
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© AFP 2021 / Mladen Antonov

Посетительница рассматривает картину Фаннапаст "Юн" Тайчамайтакул (Phannapast "Yoon" Taychamaythakool) в торговом центре Ривер-Сити в Бангкоке.

Посетительница смотрит картину Phannapast Yoon Taychamaythakool в торговом центре Ривер Сити в Бангкоке
3 из 30

Посетительница рассматривает картину Фаннапаст "Юн" Тайчамайтакул (Phannapast "Yoon" Taychamaythakool) в торговом центре Ривер-Сити в Бангкоке.

© AFP 2021 / Mladen Antonov
© AP Photo / Michael Probst

Поезд на железнодорожном переезде во время наводнения в Ниддерау близ Франкфурта.

Поезд проезжает железнодорожный переезд во время наводнения в Ниддерау близ Франкфурта, Германия
4 из 30

Поезд на железнодорожном переезде во время наводнения в Ниддерау близ Франкфурта.

© AP Photo / Michael Probst
© AFP 2021 / STR

Пловцы прыгают в замерзшее озеро на северо-востоке Китая.

Пловцы прыгают в замерзшее озеро в Шэньяне, в провинции Ляонин на северо-востоке Китая
5 из 30

Пловцы прыгают в замерзшее озеро на северо-востоке Китая.

© AFP 2021 / STR
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Столкновение между полицией и демонстрантами, протестующими у посольства в Бангкоке против военного переворота в Мьянме.

Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд
6 из 30

Столкновение между полицией и демонстрантами, протестующими у посольства в Бангкоке против военного переворота в Мьянме.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участницы конкурса "Мисс Татарстан 2021".

Участницы конкурса Мисс Татарстан 2021 в Казани
7 из 30

Участницы конкурса "Мисс Татарстан 2021".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© REUTERS / Yuri Novikov

Бабушка катается на коньках по зимнему озеру Байкал.

Бабушка катается на коньках по покрытому льдом озеру Байкал в Иркутской области, Россия
8 из 30

Бабушка катается на коньках по зимнему озеру Байкал.

© REUTERS / Yuri Novikov
© AFP 2021 / Mladen Antonov

Люди гуляют возле украшенного к Лунному Новому году торгового центра в Бангкоке.

Люди гуляют под праздничными украшениями к предстоящему Лунному Новому году возле торгового центра в Бангкоке. 3 февраля 2021 года
9 из 30

Люди гуляют возле украшенного к Лунному Новому году торгового центра в Бангкоке.

© AFP 2021 / Mladen Antonov
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на Красноярском водохранилище.

Местные жители устраивают ледяной фейерверк на льду Красноярского водохранилища
10 из 30

Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на Красноярском водохранилище.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Задержание участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции
11 из 30

Задержание участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2021 / Ashraf Shazly

Женщины в Судане везут воду на осликах.

Суданские женщины перевозят воду на осликах в деревне к югу от города Ньяла
12 из 30

Женщины в Судане везут воду на осликах.

© AFP 2021 / Ashraf Shazly
© REUTERS / Ronen Zvulun

Похороны раввина в Иерусалиме.

Ультраортодоксальные евреи принимают участие в похоронах раввина в Иерусалиме
13 из 30

Похороны раввина в Иерусалиме.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Pilar Olivares

На женщину, пришедшую позагорать на искусственном пруду в пригороде Рио-де-Жанейро, приклеивают купальник из изоленты.

На женщину, пришедшую позагорать на искусственном пруду в пригороде Рио-де-Жанейро, приклеивают купальник из изоленты
14 из 30

На женщину, пришедшую позагорать на искусственном пруду в пригороде Рио-де-Жанейро, приклеивают купальник из изоленты.

© REUTERS / Pilar Olivares
© REUTERS / Bruno Kelly

Медики едут вакцинировать от коронавируса жителей отдаленных бразильских деревень.

Медицинские работники направляются к речным жителям для вакцинации их от коронавируса препаратом AstraZeneca, Бразилия
15 из 30

Медики едут вакцинировать от коронавируса жителей отдаленных бразильских деревень.

© REUTERS / Bruno Kelly
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Участники красноярского семейного клуба закаливания "Крепыш" после купания в Енисее.

Члены семейного клуба закаливания Крепыш после купания в Енисее в Красноярске
16 из 30

Участники красноярского семейного клуба закаливания "Крепыш" после купания в Енисее.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2021 / Ina Fassbender

Судьи во время квалификационных соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком городе Виллингене.

Судьи во время квалификационных соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком городе Виллинген
17 из 30

Судьи во время квалификационных соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком городе Виллингене.

© AFP 2021 / Ina Fassbender
© REUTERS / Ueslei Marcelino

Молнии в небе над зданием Национального конгресса Бразилии.

Молнии в небе над зданием Национального конгресса в Бразилии
18 из 30

Молнии в небе над зданием Национального конгресса Бразилии.

© REUTERS / Ueslei Marcelino
© AP Photo / Emilio Morenatti

Дети наблюдают за выступлением уличного артиста в Барселоне.

Дети наблюдают за выступлением уличного артиста в Барселоне
19 из 30

Дети наблюдают за выступлением уличного артиста в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© AP Photo / Anupam Nath

Продавец фруктов на окраине города Гувахати в Индии.

Продавец фруктов на окраине Гувахати в Индии
20 из 30

Продавец фруктов на окраине города Гувахати в Индии.

© AP Photo / Anupam Nath
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанк

Участники третьего этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплине "Сноукайтинг курс-рейс" на Онежском озере в Петрозаводске.

Зимний кайтинг в Карелии
21 из 30

Участники третьего этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплине "Сноукайтинг курс-рейс" на Онежском озере в Петрозаводске.

© РИА Новости / Илья Тимин
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© AFP 2021 / Mohammed Abed

Дети играют в мяч в секторе Газа.

Дети играют в мяч в секторе Газа, Палестина
22 из 30

Дети играют в мяч в секторе Газа.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© REUTERS / Bruno Kelly

Мужчина прививается от коронавируса вакциной AstraZeneca в Бразилии.

Мужчина прививается от коронавируса вакциной AstraZeneca в Манакапуру, Бразилия
23 из 30

Мужчина прививается от коронавируса вакциной AstraZeneca в Бразилии.

© REUTERS / Bruno Kelly
© REUTERS / Jeenah MoonЛюди играют в снежки на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
Люди играют в снежки на Таймс-сквер в Нью-Йорке
24 из 30
Люди играют в снежки на Таймс-сквер в Нью-Йорке.
© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Issei Kato

Сотрудники яркого и эксцентричного Кафе кавайных монстров (Kawaii Monster Cafe) в Токио.

Сотрудники кафе Kawaii Monster Cafe в Токио
25 из 30

Сотрудники яркого и эксцентричного Кафе кавайных монстров (Kawaii Monster Cafe) в Токио.

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Hannah Mckay

Мужчина в маске Джокера машет волонтерам, раздающим экспресс-тесты на COVID-19 в британском городе Уокинге.

Мужчина в маске Джокера во время пандемии коронавируса в Уокинге, Великобритания
26 из 30

Мужчина в маске Джокера машет волонтерам, раздающим экспресс-тесты на COVID-19 в британском городе Уокинге.

© REUTERS / Hannah Mckay
© REUTERS / Omar Sobhani

Дети играют в Кабуле.

Дети играют в Кабуле, Афганистан
27 из 30

Дети играют в Кабуле.

© REUTERS / Omar Sobhani
© AP Photo / Emilio Morenatti

Радуга в Барселоне.

Люди фотографируются на фоне радуги в Барселоне, Испания
28 из 30

Радуга в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Дэя выступает на первом музыкальном международном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.

Певица Дэя выступает на первом музыкальном международном фестивале ЖАРА KIDS FEST в Vegas City Hall в Москве
29 из 30

Певица Дэя выступает на первом музыкальном международном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Девушка бежит в музей Ватикана, открывшийся после карантина.

Девушка бежит в музей Ватикана, открывшийся после карантина
30 из 30

Девушка бежит в музей Ватикана, открывшийся после карантина.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
 
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