Лучшие фото недели: "ледяной фейерверк", безумное кафе и Джокер
Женщина на Таймс-сквер во время снежного шторма в Нью-Йорке.
Участник акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.
Участник акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже.
Посетительница рассматривает картину Фаннапаст "Юн" Тайчамайтакул (Phannapast "Yoon" Taychamaythakool) в торговом центре Ривер-Сити в Бангкоке.
Посетительница рассматривает картину Фаннапаст "Юн" Тайчамайтакул (Phannapast "Yoon" Taychamaythakool) в торговом центре Ривер-Сити в Бангкоке.
Поезд на железнодорожном переезде во время наводнения в Ниддерау близ Франкфурта.
Поезд на железнодорожном переезде во время наводнения в Ниддерау близ Франкфурта.
Пловцы прыгают в замерзшее озеро на северо-востоке Китая.
Столкновение между полицией и демонстрантами, протестующими у посольства в Бангкоке против военного переворота в Мьянме.
Столкновение между полицией и демонстрантами, протестующими у посольства в Бангкоке против военного переворота в Мьянме.
Участницы конкурса "Мисс Татарстан 2021".
Бабушка катается на коньках по зимнему озеру Байкал.
Люди гуляют возле украшенного к Лунному Новому году торгового центра в Бангкоке.
Люди гуляют возле украшенного к Лунному Новому году торгового центра в Бангкоке.
Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на Красноярском водохранилище.
Местные жители устраивают "ледяной фейерверк" на Красноярском водохранилище.
Задержание участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве.
Задержание участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве.
Женщины в Судане везут воду на осликах.
Похороны раввина в Иерусалиме.
На женщину, пришедшую позагорать на искусственном пруду в пригороде Рио-де-Жанейро, приклеивают купальник из изоленты.
На женщину, пришедшую позагорать на искусственном пруду в пригороде Рио-де-Жанейро, приклеивают купальник из изоленты.
Медики едут вакцинировать от коронавируса жителей отдаленных бразильских деревень.
Медики едут вакцинировать от коронавируса жителей отдаленных бразильских деревень.
Участники красноярского семейного клуба закаливания "Крепыш" после купания в Енисее.
Участники красноярского семейного клуба закаливания "Крепыш" после купания в Енисее.
Судьи во время квалификационных соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком городе Виллингене.
Судьи во время квалификационных соревнований на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком городе Виллингене.
Молнии в небе над зданием Национального конгресса Бразилии.
Дети наблюдают за выступлением уличного артиста в Барселоне.
Дети наблюдают за выступлением уличного артиста в Барселоне.
Продавец фруктов на окраине города Гувахати в Индии.
Продавец фруктов на окраине города Гувахати в Индии.
Участники третьего этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплине "Сноукайтинг курс-рейс" на Онежском озере в Петрозаводске.
Участники третьего этапа Кубка России по парусному спорту в дисциплине "Сноукайтинг курс-рейс" на Онежском озере в Петрозаводске.
Дети играют в мяч в секторе Газа.
Мужчина прививается от коронавируса вакциной AstraZeneca в Бразилии.
Сотрудники яркого и эксцентричного Кафе кавайных монстров (Kawaii Monster Cafe) в Токио.
Сотрудники яркого и эксцентричного Кафе кавайных монстров (Kawaii Monster Cafe) в Токио.
Мужчина в маске Джокера машет волонтерам, раздающим экспресс-тесты на COVID-19 в британском городе Уокинге.
Мужчина в маске Джокера машет волонтерам, раздающим экспресс-тесты на COVID-19 в британском городе Уокинге.
Дети играют в Кабуле.
Радуга в Барселоне.
Радуга в Барселоне.
Певица Дэя выступает на первом музыкальном международном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.
Певица Дэя выступает на первом музыкальном международном фестивале "ЖАРА KIDS FEST" в Москве.
Девушка бежит в музей Ватикана, открывшийся после карантина.