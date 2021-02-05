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Лавров заявил об опасности деградации отношений России и Евросоюза
Лавров заявил об опасности деградации отношений России и Евросоюза
Дальнейшая деградация отношений России и Евросоюза чревата негативными и непредсказуемыми последствиями, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:01
2021-02-05T13:01
2021-02-05T17:28
жозеп боррель
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дальнейшая деградация отношений России и Евросоюза чревата негативными и непредсказуемыми последствиями, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. Таких вопросов немало. Мы отметили готовность прагматично сотрудничать там, где это интересно и выгодно обеим сторонам. У нас общее мнение, что дальнейшая деградация связей чревата негативными и весьма непредсказуемыми последствиями", - сказал Лавров на пресс-конференции с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.Боррель находится в эти дни в Москве с официальным визитом. Это первый визит главы европейской дипломатии в российскую столицу с 2017 года.
https://ria.ru/20210205/vyshinskiy-1596139094.html
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жозеп боррель, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, в мире