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https://ria.ru/20210205/enot-1596161706.html
В Домодедово спасли енота, забравшегося под капот автомобиля
В Домодедово спасли енота, забравшегося под капот автомобиля
Каршеринговый сервис "Делимобиль" займется дальнейшей судьбой освобожденного из-под капота машины енота, ему дали имя Делик, сообщила РИА Новости PR-директор... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:13
2021-02-05T14:17
хорошие новости
домодедово
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Каршеринговый сервис "Делимобиль" займется дальнейшей судьбой освобожденного из-под капота машины енота, ему дали имя Делик, сообщила РИА Новости PR-директор компании Ульяна Смольская."Сейчас енота вытащили из-под капота машины, отвезли в клинику. Назвали Делик. Будем заниматься его судьбой, пока забрали себе", — сказала Смольская. Она уточнила, что в ветеринарной клинике на енота выдали паспорт, где владельцем указали ООО "Каршеринг Руссия" (юридическое лицо сервиса "Делимобиль").Ранее, в четверг вечером, механик "Делимобиля", приехавший на регулярное обслуживание автомобиля на парковке аэропорта Домодедово, обнаружил под капотом машины енота, который, вероятно, забрался туда погреться и уснул. Орнитологическая служба аэропорта Домодедово пыталась выманить животное, но он остался в автомобиле. После этого на место приехала команда ловцов енотов из Российского биологического общества, но им также не удалось вызволить енота — животное было сильно напугано, повредило перчатки."Подлезть к нему так, чтобы он не убежал, было почти невозможно. Сотрудники Домодедово пригнали эвакуатор. Всю ночь на месте дежурили наши сотрудники, чтобы енот не сбежал и не забился под другой автомобиль", — рассказала представитель "Делимобиля".
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60
Удивительная находка: мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля
Когда на улице подмораживает, под капотом машины особенно тепло и уютно - так рассудил московский енот, залез на мотор и уснул. Его заметили механики каршеринга, когда приехали обслуживать машину на парковке, но достать смогли только наутро – пока забрали его себе.
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60
домодедово, общество

В Домодедово спасли енота, забравшегося под капот автомобиля

13:13 05.02.2021 (обновлено: 14:17 05.02.2021)
 
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Каршеринговый сервис "Делимобиль" займется дальнейшей судьбой освобожденного из-под капота машины енота, ему дали имя Делик, сообщила РИА Новости PR-директор компании Ульяна Смольская.
"Сейчас енота вытащили из-под капота машины, отвезли в клинику. Назвали Делик. Будем заниматься его судьбой, пока забрали себе", — сказала Смольская. Она уточнила, что в ветеринарной клинике на енота выдали паспорт, где владельцем указали ООО "Каршеринг Руссия" (юридическое лицо сервиса "Делимобиль").
Ранее, в четверг вечером, механик "Делимобиля", приехавший на регулярное обслуживание автомобиля на парковке аэропорта Домодедово, обнаружил под капотом машины енота, который, вероятно, забрался туда погреться и уснул. Орнитологическая служба аэропорта Домодедово пыталась выманить животное, но он остался в автомобиле. После этого на место приехала команда ловцов енотов из Российского биологического общества, но им также не удалось вызволить енота — животное было сильно напугано, повредило перчатки.
"Подлезть к нему так, чтобы он не убежал, было почти невозможно. Сотрудники Домодедово пригнали эвакуатор. Всю ночь на месте дежурили наши сотрудники, чтобы енот не сбежал и не забился под другой автомобиль", — рассказала представитель "Делимобиля".
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