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Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС
Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС
Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанциях РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T02:21
2021-02-05T06:25
ситуация на украине
жкх
белэнерго
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанцияхУкраина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставка электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях, сообщает телеканал "Беларусь 1".Объем поставок составит 500 мегаватт. Запрос на предоставления электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС, при этом на последней аварии сопутствовал пожар на подстанции. Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, в связи с чем потребители в центральной части Украины столкнулись с определенными трудностями.Ранее, в минувшем январе, Белоруссия уже осуществляла экстренные поставки электричества Украине из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике.Стало также известно, что Украина с начала февраля возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Также страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч – из Словакии, при этом экспортирует в Румынию 3 МВт/ч и Венгрию 7 МВт/ч.
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ситуация на украине, жкх, белэнерго, белоруссия, украина, в мире

Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС

02:21 05.02.2021 (обновлено: 06:25 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанциях
Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставка электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях, сообщает телеканал "Беларусь 1".
Объем поставок составит 500 мегаватт. Запрос на предоставления электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.
Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС, при этом на последней аварии сопутствовал пожар на подстанции.
Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, в связи с чем потребители в центральной части Украины столкнулись с определенными трудностями.
Змиевская тепловая электрическая станция - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Ранее, в минувшем январе, Белоруссия уже осуществляла экстренные поставки электричества Украине из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике.
Стало также известно, что Украина с начала февраля возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Также страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч – из Словакии, при этом экспортирует в Румынию 3 МВт/ч и Венгрию 7 МВт/ч.
 
Ситуация на УкраинеЖКХБелэнергоБелоруссияУкраинаВ мире
 
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