https://ria.ru/20210205/elektrichestvo-1596102652.html

Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС

Украина обратилась к Белоруссии за помощью из-за аварий на ТЭС

Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанциях РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T02:21

2021-02-05T02:21

2021-02-05T06:25

ситуация на украине

жкх

белэнерго

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанцияхУкраина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставка электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях, сообщает телеканал "Беларусь 1".Объем поставок составит 500 мегаватт. Запрос на предоставления электричества поступил в компанию "Белэнерго", которая является контрагентом украинской стороны.Второго и третьего февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС, при этом на последней аварии сопутствовал пожар на подстанции. Решить возникшую проблему внутренними ресурсами не удалось, в связи с чем потребители в центральной части Украины столкнулись с определенными трудностями.Ранее, в минувшем январе, Белоруссия уже осуществляла экстренные поставки электричества Украине из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике.Стало также известно, что Украина с начала февраля возобновила импорт электроэнергии из России. Объем закупок составляет 200 МВт/ч. Также страна импортирует 420 МВт/ч из Белоруссии, 278 МВт/ч – из Словакии, при этом экспортирует в Румынию 3 МВт/ч и Венгрию 7 МВт/ч.

https://ria.ru/20210204/ugol-1595942636.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, жкх, белэнерго, белоруссия, украина, в мире