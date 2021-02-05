https://ria.ru/20210205/ekologiya-1596121122.html
Глава Росприроднадзора уверена, что штраф "Норникеля" пойдет на экологию
Глава Росприроднадзора уверена, что штраф "Норникеля" пойдет на экологию
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что считает целесообразным направить на решение экологических проблем средства, которые могут быть получены... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:05
2021-02-05T10:05
2021-02-05T10:05
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
красноярск
экология
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что считает целесообразным направить на решение экологических проблем средства, которые могут быть получены в бюджет при уплате "Норникелем" 148 миллиардов рублей за вред окружающей среде от разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.5 февраля в Красноярске проходит очередное заседание суда по иску Росприроднадзора к "Норникелю". Природоохранное ведомство пытается взыскать с компании ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей из-за разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске."Я уверена (что деньги пойдут на экологические проблемы). Это публичная история, и мы ее делаем еще более открыто. Когда получим (решение суда), я думаю, правительство примет именно такое решение", - написала Радионова в Instagram, отвечая на запись одного из подписчиков, где он утверждает, что деньги компаний после взыскания ущерба окружающей среде оказываются в федеральном или региональном бюджете, и это не гарантирует, что они будут направлены на решение экологических проблем.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
https://ria.ru/20210129/rosprirodnadzor-1595069884.html
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разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, красноярск, экология, общество
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
сообщила, что считает целесообразным направить на решение экологических проблем средства, которые могут быть получены в бюджет при уплате "Норникелем" 148 миллиардов рублей за вред окружающей среде от разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.
5 февраля в Красноярске
проходит очередное заседание суда по иску Росприроднадзора к "Норникелю". Природоохранное ведомство пытается взыскать с компании ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей из-за разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске
.
"Я уверена (что деньги пойдут на экологические проблемы). Это публичная история, и мы ее делаем еще более открыто. Когда получим (решение суда), я думаю, правительство примет именно такое решение", - написала Радионова в Instagram, отвечая на запись одного из подписчиков, где он утверждает, что деньги компаний после взыскания ущерба окружающей среде оказываются в федеральном или региональном бюджете, и это не гарантирует, что они будут направлены на решение экологических проблем.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.