Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/ekologiya-1596121122.html
Глава Росприроднадзора уверена, что штраф "Норникеля" пойдет на экологию
Глава Росприроднадзора уверена, что штраф "Норникеля" пойдет на экологию
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что считает целесообразным направить на решение экологических проблем средства, которые могут быть получены... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T10:05
2021-02-05T10:05
разлив дизельного топлива в норильске
светлана радионова
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
красноярск
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886844_0:0:552:312_1920x0_80_0_0_d84dee54cb9e0fe56abe1a3c4fa709d2.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что считает целесообразным направить на решение экологических проблем средства, которые могут быть получены в бюджет при уплате "Норникелем" 148 миллиардов рублей за вред окружающей среде от разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.5 февраля в Красноярске проходит очередное заседание суда по иску Росприроднадзора к "Норникелю". Природоохранное ведомство пытается взыскать с компании ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей из-за разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске."Я уверена (что деньги пойдут на экологические проблемы). Это публичная история, и мы ее делаем еще более открыто. Когда получим (решение суда), я думаю, правительство примет именно такое решение", - написала Радионова в Instagram, отвечая на запись одного из подписчиков, где он утверждает, что деньги компаний после взыскания ущерба окружающей среде оказываются в федеральном или региональном бюджете, и это не гарантирует, что они будут направлены на решение экологических проблем.​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
https://ria.ru/20210129/rosprirodnadzor-1595069884.html
https://ria.ru/20210125/shtraf-1594430734.html
норильск
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886844_48:0:517:352_1920x0_80_0_0_f828b5ee35eedee973ef5a7695ea4218.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, светлана радионова, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, красноярск, экология, общество

Глава Росприроднадзора уверена, что штраф "Норникеля" пойдет на экологию

10:05 05.02.2021
 
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что считает целесообразным направить на решение экологических проблем средства, которые могут быть получены в бюджет при уплате "Норникелем" 148 миллиардов рублей за вред окружающей среде от разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3.
5 февраля в Красноярске проходит очередное заседание суда по иску Росприроднадзора к "Норникелю". Природоохранное ведомство пытается взыскать с компании ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей из-за разлива 20 тысяч тонн нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 08:50
Росприроднадзор не готов идти на компромисс в вопросе иска к "Норникелю"
"Я уверена (что деньги пойдут на экологические проблемы). Это публичная история, и мы ее делаем еще более открыто. Когда получим (решение суда), я думаю, правительство примет именно такое решение", - написала Радионова в Instagram, отвечая на запись одного из подписчиков, где он утверждает, что деньги компаний после взыскания ущерба окружающей среде оказываются в федеральном или региональном бюджете, и это не гарантирует, что они будут направлены на решение экологических проблем.
​Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", "загрязнение вод" и "халатность" (из-за несвоевременного информирования о ЧС), задержаны руководители ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Первое заседание суда в Красноярске по этому спору прошло 12 октября. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы НТЭК, по итогам одного из заседаний сказал журналистам, что компания готова к мирному разрешению спора, но пока не находит точек соприкосновения с Росприроднадзором.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 10:44
Структура "Норникеля" оспорила штраф Ростехнадзора за аварию на ТЭЦ-3
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеСветлана РадионоваНорильский никельФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскКрасноярскЭкологияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния