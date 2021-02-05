https://ria.ru/20210205/ekaterinburg-1596179464.html

На Урале вынесли приговор участвовавшему в незаконной акции фотографу

На Урале вынесли приговор участвовавшему в незаконной акции фотографу

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пятницу назначил 30 часов исправительных работ фотографу портала 66.ru в Екатеринбурге Алексею Школе, освещавшему... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:39

2021-02-05T14:39

2021-02-05T14:39

россия

алексей навальный

союз журналистов россии

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в пятницу назначил 30 часов исправительных работ фотографу портала 66.ru в Екатеринбурге Алексею Школе, освещавшему несогласованную акцию 23 января, сообщили РИА Новости в суде."Тридцать часов обязательных работ", - сказали в суде в ответ на вопрос, какое наказание назначено Школе.В суде добавили, что фотограф признан виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга".В связи с этим решением суда журналисты и редакторы екатеринбургских средств массовой информации написали открытое обращение руководителям силовых структур. Обращение опубликовано на сайте e1.ru. В нем говорится, что фотографа ударили дубинкой, заковали в наручники и доставили в отдел полиции №9, где продержали несколько часов, отняв у него телефон. В отношении Алексея составили протокол об административном правонарушении."Его обвинили в том, что он принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя он лишь исполнял свои профессиональные обязанности. Полицейские знали, что Алексей — журналист. Копию редакционного задания, подписанного главным редактором 66.ru, они приложили к протоколу. Этот документ присутствует и в материалах судебного процесса", - отмечается в обращении.Журналисты просят руководителей силовых структур провести по данному факту служебную проверку и "применить меры прокурорского надзора за судебным процессом над Алексеем Школой во второй инстанции — с целью недопущения судебных ошибок, нарушений российского законодательства и ущемления прав журналистов".Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости ранее напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, а также 2 февраля после решения суда по Алексею Навальному.

https://ria.ru/20210205/aktsii-1596169554.html

https://ria.ru/20210205/arest-1596142888.html

https://ria.ru/20210205/ombudsmen-1596135615.html

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россия, алексей навальный, союз журналистов россии, екатеринбург, происшествия