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Путевки в Египет подешевели из-за падения стоимости трансфера
Путевки в Египет подешевели из-за падения стоимости трансфера
Туроператоры снизили цены на путевки в Египет, произошло это благодаря подешевевшему трансферу на курорты, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:09
2021-02-05T14:09
2021-02-05T23:21
цены
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туроператоры снизили цены на путевки в Египет, произошло это благодаря подешевевшему трансферу на курорты, сообщает АТОР."Не так давно произошло снижение стоимости наземных трансферов от Каира до курортов Красного моря, — говорит руководитель отдела Египта туроператорской компании Екатерина Горская. — Если раньше их стоимость составляла 270 долларов, то теперь она упала до 150 за машину на одного-трех человек в одну сторону".Она пояснила, что за счет падения цены на дорогу стоимость турпакета с перелетом через Каир стала для туристов значительно привлекательнее.В компании отмечают, что после того, как трансфер подешевел, спрос на Египет вырос."Туристы за многие годы до теракта с российским лайнером привыкли летать прямыми чартерными программами на курорты, — поясняет Екатерина Горская. — И сейчас они в большинстве своем не готовы семь-восемь часов тратить на перемещения от Каира до побережья — это однозначно ограничивает число желающих отдыхать в стране в целом. Но в связи с тем, что многие направления закрыты, путевки в Египет через столицу этого государства сейчас уже неплохо продаются".Стимулировать пакетный турпоток через Каир может сейчас только снижение стоимости на авиаперевозки. C 5 февраля число еженедельных рейсов туда увеличилось, но, по словам экспертов, пока это не привело к удешевлению билетов.
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цены, куда можно лететь, куда поехать, туризм, авиакомпании, авиабилеты, красное море, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, каир (город)
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Туроператоры снизили цены на путевки в Египет, произошло это благодаря подешевевшему трансферу на курорты, сообщает
АТОР.
"Не так давно произошло снижение стоимости наземных трансферов от Каира до курортов Красного моря, — говорит руководитель отдела Египта туроператорской компании Екатерина Горская. — Если раньше их стоимость составляла 270 долларов, то теперь она упала до 150 за машину на одного-трех человек в одну сторону".
Она пояснила, что за счет падения цены на дорогу стоимость турпакета с перелетом через Каир стала для туристов значительно привлекательнее.
В компании отмечают, что после того, как трансфер подешевел, спрос на Египет вырос.
"Туристы за многие годы до теракта с российским лайнером привыкли летать прямыми чартерными программами на курорты, — поясняет Екатерина Горская. — И сейчас они в большинстве своем не готовы семь-восемь часов тратить на перемещения от Каира до побережья — это однозначно ограничивает число желающих отдыхать в стране в целом. Но в связи с тем, что многие направления закрыты, путевки в Египет через столицу этого государства сейчас уже неплохо продаются".
Стимулировать пакетный турпоток через Каир может сейчас только снижение стоимости на авиаперевозки. C 5 февраля число еженедельных рейсов туда увеличилось, но, по словам экспертов, пока это не привело к удешевлению билетов.