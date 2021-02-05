https://ria.ru/20210205/efremov-1596245188.html

Ефремова этапировали из белгородской ИК в СИЗО в Москве

Ефремова этапировали из белгородской ИК в СИЗО в Москве

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях, сообщило УФСИН РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T19:57

2021-02-05T19:57

2021-02-05T20:59

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

россия

онк

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях, сообщило УФСИН по региону.Ранее в СМИ появилась информация, что письмо от друга Ефремова в белгородскую колонию, где он отбывал наказание, вернулось с пометкой "адресат убыл в другое учреждение". Его адвокат Роман Филиппов заявил РИА Новости, что защите Ефремова ничего не известно о его возможном этапировании в другую колонию, то же отметили и в областной ОНК.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/efremov-1595125656.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, онк, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия