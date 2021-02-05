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Ефремова этапировали из белгородской ИК в СИЗО в Москве
Ефремова этапировали из белгородской ИК в СИЗО в Москве
Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях, сообщило УФСИН РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T19:57
2021-02-05T20:59
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
россия
онк
михаил ефремов
москва
белгородская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях, сообщило УФСИН по региону.Ранее в СМИ появилась информация, что письмо от друга Ефремова в белгородскую колонию, где он отбывал наказание, вернулось с пометкой "адресат убыл в другое учреждение". Его адвокат Роман Филиппов заявил РИА Новости, что защите Ефремова ничего не известно о его возможном этапировании в другую колонию, то же отметили и в областной ОНК.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, онк, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия

Ефремова этапировали из белгородской ИК в СИЗО в Москве

19:57 05.02.2021 (обновлено: 20:59 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов этапирован из колонии № 4 в Белгородской области в СИЗО Москвы для участия в следственных действиях, сообщило УФСИН по региону.
Ранее в СМИ появилась информация, что письмо от друга Ефремова в белгородскую колонию, где он отбывал наказание, вернулось с пометкой "адресат убыл в другое учреждение". Его адвокат Роман Филиппов заявил РИА Новости, что защите Ефремова ничего не известно о его возможном этапировании в другую колонию, то же отметили и в областной ОНК.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
Актер Михаил Ефремов во время прямого эфира ньюзикла Господин Хороший - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)РоссияОНКМихаил ЕфремовМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
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