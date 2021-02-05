https://ria.ru/20210205/efremov-1596206638.html

Адвокат ответил на вопрос о "пропаже" Ефремова из колонии

Адвокат ответил на вопрос о "пропаже" Ефремова из колонии

Защите артиста Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, неизвестно о его возможном этапировании в другую колонию, рассказал РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:55

2021-02-05T16:55

2021-02-05T17:13

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Защите артиста Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, неизвестно о его возможном этапировании в другую колонию, рассказал РИА Новости его адвокат Роман Филиппов.Ранее в СМИ появилась информация, что письмо от друга Ефремова в белгородскую колонию, где он отбывал наказание, вернулось с пометкой "адресат убыл в другое учреждение"."Мне ничего неизвестно об этапировании. Никаких предпосылок к этому не было. Насколько я знаю, он все еще в прежней колонии", - отметил адвокат.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

https://ria.ru/20210205/efremov-1596204862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/efremov-1595125656.html

москва

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, белгородская область, происшествия