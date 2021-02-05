https://ria.ru/20210205/efremov-1596204862.html

Михаил Ефремов "исчез" из колонии

Михаил Ефремов "исчез" из колонии

Друг осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова сообщил газете "МК", что отправленные артисту письма возвращаются обратно. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T16:46

2021-02-05T16:46

2021-02-05T16:46

культура

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Друг осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова сообщил газете "МК", что отправленные артисту письма возвращаются обратно. Собеседник газеты рассказал, что переписывается с артистом регулярно. Ефремов рассказал ему, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН."О том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение", — рассказал он. Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. А свидетели защиты стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/efremov-1595086251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общество