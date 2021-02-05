Михаил Ефремов "исчез" из колонии
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Друг осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова сообщил газете "МК", что отправленные артисту письма возвращаются обратно.
Собеседник газеты рассказал, что переписывается с артистом регулярно. Ефремов рассказал ему, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН.
"О том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение", — рассказал он.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. А свидетели защиты стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
29 января, 10:50"Вопрос закрыт". Адвокат Ефремова ответил о "разводе" актера