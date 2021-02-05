Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210205/efremov-1596204862.html
Михаил Ефремов "исчез" из колонии
Михаил Ефремов "исчез" из колонии
Друг осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова сообщил газете "МК", что отправленные артисту письма возвращаются обратно. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T16:46
2021-02-05T16:46
культура
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086709_0:28:833:498_1920x0_80_0_0_c16b821bac1402c0ceaf1d2aa3855d2f.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Друг осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова сообщил газете "МК", что отправленные артисту письма возвращаются обратно. Собеседник газеты рассказал, что переписывается с артистом регулярно. Ефремов рассказал ему, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН."О том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение", — рассказал он. Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. А свидетели защиты стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/efremov-1595086251.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086709_0:0:737:553_1920x0_80_0_0_6b01fab9ebc44c994a2b2cc7277145b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общество

Михаил Ефремов "исчез" из колонии

16:46 05.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Друг осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова сообщил газете "МК", что отправленные артисту письма возвращаются обратно.
Собеседник газеты рассказал, что переписывается с артистом регулярно. Ефремов рассказал ему, что недавно болел простудой, но в целом чувствовал себя хорошо и даже смотрел сериал со своим участием. Друг актера ответил на письмо, но после этого ему пришло сообщение из ФСИН.
"О том, что письмо не вручено, так как "адресат убыл в другое учреждение", — рассказал он.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. А свидетели защиты стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 10:50
"Вопрос закрыт". Адвокат Ефремова ответил о "разводе" актера
 
КультураДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния