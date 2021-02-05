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В ЦИАМ рассказали о разработке перспективного авиадвигателя ПД-35
В ЦИАМ рассказали о разработке перспективного авиадвигателя ПД-35
Завершается научно-исследовательская работа по разработке перспективного двигателя ПД-35, его облик определен, ведется создание 18 критических технологий,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T08:25
2021-02-05T11:10
россия
центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)
ил-96
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Завершается научно-исследовательская работа по разработке перспективного двигателя ПД-35, его облик определен, ведется создание 18 критических технологий, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Особенностью является то, что при разработке ПД-35 все технические решения по двигателю будут приниматься исходя из обеспечения минимальной стоимости жизненного цикла. Т.е. целью при разработке будет не только достижение технических характеристик (в первую очередь – топливной эффективности и ресурса), как в предыдущих поколениях двигателей, или сочетания характеристик и цены, как было сделано для ПД-14, но и полные затраты на жизненный цикл, включая и цену, и стоимость обслуживания, и топливную эффективность", - рассказал Гордин.ПД-35 – российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель большой тяги (тяга на взлете - от 33 до 40 тонн). Предполагается для установки на перспективные широкофюзеляжные самолеты, может быть установлен на двухдвигательную версию самолета Ил-96.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), ил-96, общество

В ЦИАМ рассказали о разработке перспективного авиадвигателя ПД-35

08:25 05.02.2021 (обновлено: 11:10 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник финала чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции "Электроника"
Участник финала чемпионата Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) во время соревнований в компетенции Электроника - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Завершается научно-исследовательская работа по разработке перспективного двигателя ПД-35, его облик определен, ведется создание 18 критических технологий, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Особенностью является то, что при разработке ПД-35 все технические решения по двигателю будут приниматься исходя из обеспечения минимальной стоимости жизненного цикла. Т.е. целью при разработке будет не только достижение технических характеристик (в первую очередь – топливной эффективности и ресурса), как в предыдущих поколениях двигателей, или сочетания характеристик и цены, как было сделано для ПД-14, но и полные затраты на жизненный цикл, включая и цену, и стоимость обслуживания, и топливную эффективность", - рассказал Гордин.
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Вчера, 03:33Новое оружие России
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ПД-35 – российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель большой тяги (тяга на взлете - от 33 до 40 тонн). Предполагается для установки на перспективные широкофюзеляжные самолеты, может быть установлен на двухдвигательную версию самолета Ил-96.
Читайте полный текст интервью >>
 
РоссияЦентральный институт авиационного моторостроения имени Баранова (ЦИАМ)Ил-96Общество
 
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