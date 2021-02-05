https://ria.ru/20210205/dvigatel-1596111382.html

В ЦИАМ рассказали о разработке перспективного авиадвигателя ПД-35

В ЦИАМ рассказали о разработке перспективного авиадвигателя ПД-35

Завершается научно-исследовательская работа по разработке перспективного двигателя ПД-35, его облик определен, ведется создание 18 критических технологий,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:25

2021-02-05T08:25

2021-02-05T11:10

россия

центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам)

ил-96

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Завершается научно-исследовательская работа по разработке перспективного двигателя ПД-35, его облик определен, ведется создание 18 критических технологий, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин."Особенностью является то, что при разработке ПД-35 все технические решения по двигателю будут приниматься исходя из обеспечения минимальной стоимости жизненного цикла. Т.е. целью при разработке будет не только достижение технических характеристик (в первую очередь – топливной эффективности и ресурса), как в предыдущих поколениях двигателей, или сочетания характеристик и цены, как было сделано для ПД-14, но и полные затраты на жизненный цикл, включая и цену, и стоимость обслуживания, и топливную эффективность", - рассказал Гордин.ПД-35 – российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель большой тяги (тяга на взлете - от 33 до 40 тонн). Предполагается для установки на перспективные широкофюзеляжные самолеты, может быть установлен на двухдвигательную версию самолета Ил-96.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210205/dron-1596104487.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный институт авиационного моторостроения имени баранова (циам), ил-96, общество