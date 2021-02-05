https://ria.ru/20210205/dvigatel-1596107116.html

В России стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя

В России стартовали испытания первого гибридного авиадвигателя

В Новосибирске начались испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T06:56

2021-02-05T06:56

2021-02-05T11:30

россия

фонд перспективных исследований

як-40

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Новосибирске начались испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований.Это этап наземных отработок с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной электродвигателем мощностью 500 киловатт. Первый полет может состояться на МАКС-2021.Пятого февраля самолет с включенным питанием электродвигателя совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе. Это необходимо для проверки работоспособности силовых установок, летательного аппарата, его систем и оборудования при движении по земле.Как сообщили в пресс-службе фонда, испытания подтвердили правильность выбранных технических решений. Эксперты отметили корректную совместную работу авиационного оборудования и электродвигателя, исследовали условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем: захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой.Ранее сообщалось, что летные испытания гибридной установки начнутся в 2021 году. Для этого один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, заменили на турбовальный газотурбинный с электрическим генератором. Его разработали в Центральном институте авиационного моторостроения имени П. И. Баранова совместно с Уфимским авиационным техническим университетом. В "носу" летающей лаборатории установили электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему. Его создали в ЗАО "СуперОкс" по заказу Фонда перспективных исследований. Летающую лабораторию на базе Як-40 разработали специалисты Сибирского научно-исследовательского института имени Чаплыгина.Совместный проект фонда и "СуперОкс" под названием "Контур" стартовал в 2016-м. Целью стало создание электроэнергетических систем на основе принципа сверхпроводимости и разработка технологии производства высокотемпературных сверхпроводников в виде ленты.Сверхпроводимые технологии обеспечивают более высокую плотность тока и значительно улучшают основные характеристики электродвигателей и кабелей. В фонде отметили, что полученный в ходе выполнения проекта "Контур" научно-технический задел обеспечивает возможность двукратного повышения удельной мощности электрических двигателей, а также снижение расхода топлива при их использовании в составе гибридных силовых установок.Эти технологии планируется использовать, чтобы создать двигатели и электроэнергетические комплексы для полностью электрических самолетов и вертолетов.

https://ria.ru/20210205/dron-1596104487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд перспективных исследований, як-40, общество