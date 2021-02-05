https://ria.ru/20210205/dtp-1596183396.html
На МКАД из-за ДТП образовалась восьмикилометровая пробка
На МКАД из-за ДТП образовалась восьмикилометровая пробка
Восьмикилометровая пробка образовалась на внешней стороне МКАД на юго-западе Москвы из-за ДТП с двумя грузовиками, сообщает пресс-служба столичного департамента РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T14:53
2021-02-05T14:53
2021-02-05T14:54
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Восьмикилометровая пробка образовалась на внешней стороне МКАД на юго-западе Москвы из-за ДТП с двумя грузовиками, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале."На Симферопольском шоссе в районе дома 3А в среднем ряду столкнулись два грузовика. Из-за этого по внешней стороне МКАД движение затруднено на 8 километров", - говорится в сообщении.
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авто, москва, происшествия