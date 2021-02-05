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Мишустин освободил Дроздова от должности замглавы Минфина
Мишустин освободил Дроздова от должности замглавы Минфина
Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T15:23
2021-02-05T15:23
россия
михаил мишустин
антон дроздов
министерство финансов рф (минфин россии)
политика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства.Дроздов с середины 2008 года возглавлял Пенсионный фонд России, а в январе 2020 года перешел в Минфин на должность замминистра."Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре объявил о начале реформы системы госуправления с 1 января 2021 года. Согласно опубликованному в конце декабря постановлению правительства, у министра финансов вместо двух первых заместителей должен остаться только один, а общее число замов - сократиться с 12 до 10.
https://ria.ru/20210122/mishustin-1594126839.html
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россия, михаил мишустин, антон дроздов, министерство финансов рф (минфин россии), политика

Мишустин освободил Дроздова от должности замглавы Минфина

15:23 05.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019 - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства.
Дроздов с середины 2008 года возглавлял Пенсионный фонд России, а в январе 2020 года перешел в Минфин на должность замминистра.
"Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре объявил о начале реформы системы госуправления с 1 января 2021 года. Согласно опубликованному в конце декабря постановлению правительства, у министра финансов вместо двух первых заместителей должен остаться только один, а общее число замов - сократиться с 12 до 10.
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РоссияМихаил МишустинАнтон ДроздовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Политика
 
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