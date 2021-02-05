https://ria.ru/20210205/drozdov-1596187642.html

Мишустин освободил Дроздова от должности замглавы Минфина

Мишустин освободил Дроздова от должности замглавы Минфина

Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T15:23

2021-02-05T15:23

2021-02-05T15:23

россия

михаил мишустин

антон дроздов

министерство финансов рф (минфин россии)

политика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заместитель министра финансов России Антон Дроздов освобожден от должности в связи с ее сокращением, говорится в распоряжении правительства.Дроздов с середины 2008 года возглавлял Пенсионный фонд России, а в январе 2020 года перешел в Минфин на должность замминистра."Освободить Дроздова Антона Викторовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности", - говорится в документе.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре объявил о начале реформы системы госуправления с 1 января 2021 года. Согласно опубликованному в конце декабря постановлению правительства, у министра финансов вместо двух первых заместителей должен остаться только один, а общее число замов - сократиться с 12 до 10.

https://ria.ru/20210122/mishustin-1594126839.html

россия

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2021

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россия, михаил мишустин, антон дроздов, министерство финансов рф (минфин россии), политика