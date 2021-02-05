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Новое оружие России
https://ria.ru/20210205/dron-1596104487.html
Россия получит линейку двигателей для дронов
Россия получит линейку двигателей для дронов
Россия к середине 2020-х годов получит линейку отечественных поршневых двигателей, которые смогут быть установлены на российские дроны, в том числе ударные,... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:33
2021-02-05T05:04
новое оружие россии
россия
михаил гордин
безопасность
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия к середине 2020-х годов получит линейку отечественных поршневых двигателей, которые смогут быть установлены на российские дроны, в том числе ударные, завил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.По его словам, технические требования к таким силовым установкам уже определены Минпромторгом.Гордин выразил сомнение, что отсутствие отечественных двигателей для беспилотников является основной причиной, по которой российские ударные дроны до сих пор не пошли в серийное производство.В настоящее время на вооружении российской армии стоят в основном разведывательные беспилотники ("Орлан-10", "Леер" и другие). Отчасти ударными позиционируются разработки группы "Кронштадт" - "Орион" (первый серийный контракт подписан в 2020 году) и КБ "Луч" - "Корсар" (пока не законтрактован). Кроме того, ВС РФ располагают малоразмерными дронами-камикадзе "Куб и "Ланцет".Что касается тяжелых ударных беспилотников, несмотря на давно идущие работы в данном направлении, серийные образцы пока не готовы. Наиболее известные отечественные проекты данного класса - "Охотник" (ОКБ Сухого, масса 20 тонн), "Гром" (группа "Кроштадт", семь тонн) и "Альтиус" (Уральский завод гражданской авиации, масса пять тонн).Одним из главных требований к российской технике, которое предъявляет к промышленности Минобороны – максимальная доля отечественных комплектующих, в случае жизненно важных систем приближающаяся к 100%.
https://radiosputnik.ria.ru/20201230/gruziya-1591543723.html
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россия, михаил гордин, безопасность

Россия получит линейку двигателей для дронов

03:33 05.02.2021 (обновлено: 05:04 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий подготавливает к запуску беспилотный летательный аппарат
Военнослужащий подготавливает к запуску беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия к середине 2020-х годов получит линейку отечественных поршневых двигателей, которые смогут быть установлены на российские дроны, в том числе ударные, завил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.
"Грустно, что их нет (поршневых двигателей – ред.), но я уверен, что через пять лет появятся типовые отечественные поршневые двигатели различных мощностей – 50 "лошадей", 80, 150, 200, 500, на базе которых можно строить беспилотники в интересах Минобороны", - сказал он.
По его словам, технические требования к таким силовым установкам уже определены Минпромторгом.
Гордин выразил сомнение, что отсутствие отечественных двигателей для беспилотников является основной причиной, по которой российские ударные дроны до сих пор не пошли в серийное производство.
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Вспомнили о высоких технологиях. Грузия решила создавать дроны
"Даже если Россия пока и отстает, я катастрофы в этом не вижу. Догонять и обгонять гораздо проще, чем бежать впереди. У нас как минимум имеются сведения об эксплуатации зарубежных дронов. На основе чужого опыта мы можем сделать свои лучше. В части технологий силовых установок – нет катастрофического отставания. Все решаемо. Главное – время и желание", - отметил учёный.
В настоящее время на вооружении российской армии стоят в основном разведывательные беспилотники ("Орлан-10", "Леер" и другие). Отчасти ударными позиционируются разработки группы "Кронштадт" - "Орион" (первый серийный контракт подписан в 2020 году) и КБ "Луч" - "Корсар" (пока не законтрактован). Кроме того, ВС РФ располагают малоразмерными дронами-камикадзе "Куб и "Ланцет".
Что касается тяжелых ударных беспилотников, несмотря на давно идущие работы в данном направлении, серийные образцы пока не готовы. Наиболее известные отечественные проекты данного класса - "Охотник" (ОКБ Сухого, масса 20 тонн), "Гром" (группа "Кроштадт", семь тонн) и "Альтиус" (Уральский завод гражданской авиации, масса пять тонн).
Одним из главных требований к российской технике, которое предъявляет к промышленности Минобороны – максимальная доля отечественных комплектующих, в случае жизненно важных систем приближающаяся к 100%.
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