https://ria.ru/20210205/doverie-1596132899.html

Путину доверяют больше половины россиян, показал опрос ФОМ

Путину доверяют больше половины россиян, показал опрос ФОМ

Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:07

2021-02-05T11:07

2021-02-05T19:42

россия

фомнибус

фонд "общественное мнение"

владимир путин

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Более половины россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 54% респондентов заявили о доверии президенту, 34% опрошенных "скорее, не доверяют" главе государства, еще 12% затруднились ответить на вопрос.По мнению 59% опрошенных, Путин "скорее, хорошо" работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 27% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Опрос "ФОМнибус" проведен 29-31 января среди 3 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 207 населенных пунктах 73 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210127/doverie-1594806955.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фомнибус, фонд "общественное мнение", владимир путин