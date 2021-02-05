В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу
21:49 05.02.2021 (обновлено: 22:49 05.02.2021)
КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
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"Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", — сказал Резников в интервью агентству "Укринформ".
"Хотя те же Минские соглашения, которые были прописаны благодаря усилиям лидеров "нормандского формата", должны были завершиться их выполнением 31 декабря 2015-го. Этот срок истек. И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений очевиден", — утверждает он.
По его словам, важно понять, кто еще сможет принести пользу таким переговорам.
"Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира — и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы", — добавил Резников.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.