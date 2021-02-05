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В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу
В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу
Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T21:49
2021-02-05T22:49
алексей резников
ситуация в днр и лнр
обсе
донбасс
донецкая народная республика
оон
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Ранее Резников неоднократно критиковал Минские соглашения. По его словам, они устарели и требуют изменений."Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", — сказал Резников в интервью агентству "Укринформ".Как считает вице-премьер, необходимо "честно констатировать", что, несмотря на помощь со стороны Франции и Германии в рамках "нормандского формата", за шесть лет эта война не закончилась"."Хотя те же Минские соглашения, которые были прописаны благодаря усилиям лидеров "нормандского формата", должны были завершиться их выполнением 31 декабря 2015-го. Этот срок истек. И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений очевиден", — утверждает он.По его словам, важно понять, кто еще сможет принести пользу таким переговорам."Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира — и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы", — добавил Резников.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210205/donbass-1596099181.html
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, донецкая народная республика, оон, сша, украина, в мире

В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

21:49 05.02.2021 (обновлено: 22:49 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.
В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Ранее Резников неоднократно критиковал Минские соглашения. По его словам, они устарели и требуют изменений.
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"Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", — сказал Резников в интервью агентству "Укринформ".
Как считает вице-премьер, необходимо "честно констатировать", что, несмотря на помощь со стороны Франции и Германии в рамках "нормандского формата", за шесть лет эта война не закончилась".
"Хотя те же Минские соглашения, которые были прописаны благодаря усилиям лидеров "нормандского формата", должны были завершиться их выполнением 31 декабря 2015-го. Этот срок истек. И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений очевиден", — утверждает он.
По его словам, важно понять, кто еще сможет принести пользу таким переговорам.
"Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира — и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы", — добавил Резников.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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