https://ria.ru/20210205/donbass-1596256534.html

В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

В Киеве выступили за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу

Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T21:49

2021-02-05T21:49

2021-02-05T22:49

алексей резников

ситуация в днр и лнр

обсе

донбасс

донецкая народная республика

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украина

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Киев заинтересован в создании дополнительных альянсов для завершения конфликта в Донбассе, заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.В частности, он выступил за присоединение к переговорам США и Польши. Ранее Резников неоднократно критиковал Минские соглашения. По его словам, они устарели и требуют изменений."Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", — сказал Резников в интервью агентству "Укринформ".Как считает вице-премьер, необходимо "честно констатировать", что, несмотря на помощь со стороны Франции и Германии в рамках "нормандского формата", за шесть лет эта война не закончилась"."Хотя те же Минские соглашения, которые были прописаны благодаря усилиям лидеров "нормандского формата", должны были завершиться их выполнением 31 декабря 2015-го. Этот срок истек. И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений очевиден", — утверждает он.По его словам, важно понять, кто еще сможет принести пользу таким переговорам."Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира — и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы", — добавил Резников.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210205/donbass-1596099181.html

https://ria.ru/20210203/donbass-1595889742.html

донбасс

донецкая народная республика

сша

украина

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алексей резников, ситуация в днр и лнр, обсе, донбасс, донецкая народная республика, оон, сша, украина, в мире