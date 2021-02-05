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Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе
Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:10
2021-02-05T00:10
2021-02-05T05:06
ситуация в днр и лнр
донбасс
арсен аваков
владимир зеленский
украина
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КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Дополнительные меры о прекращении огня в Донбассе вступили в силу в июле 2020 года, однако в последнее время украинские силовики все чаще заявляют о гибели или о ранениях военнослужащих.Также министр обратил внимание на то, что Зеленский принимал решение о санкциях против украинских телеканалов именно после обострения конфликта в Донбассе."Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения", - объяснил глава МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/zelenskiy-1595922492.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире