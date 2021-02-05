Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/donbass-1596099181.html
Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе
Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет". РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T00:10
2021-02-05T05:06
ситуация в днр и лнр
донбасс
арсен аваков
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519476_0:148:2221:1397_1920x0_80_0_0_d1e8bd1373ef53b3329bb98afc145866.jpg
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Дополнительные меры о прекращении огня в Донбассе вступили в силу в июле 2020 года, однако в последнее время украинские силовики все чаще заявляют о гибели или о ранениях военнослужащих.Также министр обратил внимание на то, что Зеленский принимал решение о санкциях против украинских телеканалов именно после обострения конфликта в Донбассе."Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения", - объяснил глава МВД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/zelenskiy-1595922492.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572519476_81:0:2142:1546_1920x0_80_0_0_d62525cb261049815187a785feb057ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире

Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе

00:10 05.02.2021 (обновлено: 05:06 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".
Дополнительные меры о прекращении огня в Донбассе вступили в силу в июле 2020 года, однако в последнее время украинские силовики все чаще заявляют о гибели или о ранениях военнослужащих.

"У нас там происходит резкое обострение ситуации за последние недели. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские пары, действуют минометы, война идет", - заявил Аваков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Также министр обратил внимание на то, что Зеленский принимал решение о санкциях против украинских телеканалов именно после обострения конфликта в Донбассе.
"Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения", - объяснил глава МВД.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 20:11
Зеленский поручил проверить боеготовность ВСУ в Донбассе
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАрсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Опрос: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
05:49ФБР обыскало дом женщины, замешанной в беспорядках в Капитолии
05:34Невеста внезапно умерла за несколько часов до свадьбы
05:27СМИ: Британия за год выслала из страны трех китайских шпионов
05:06Врачи ищут связь между мутациями COVID-19 и ростом заболеваемости у детей
04:44"Яндекс.Карты" ночью показывают десятибалльные пробки по всей Москве
04:40Россиянка похоронила 11 мужей
04:36Пентагон проведет обзор расположения американских военных по всему миру
04:35В Омске загорелся продуктовый склад
04:07Инфекционист рассказал, когда стоит привиться переболевшим COVID-19
04:02В Магадане сотрудник "Сбербанка" украл у клиентов шесть миллионов рублей
03:42Эксперты объяснили, как Китай "накажет" Украину из-за "Мотор Сичи"
03:33Россия получит линейку двигателей для дронов
03:31В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
03:21США отвергли обвинения Турции в причастности к попытке переворота
03:07В России испытают электрический авиадвигатель на базе Як-40
03:06В РФ создают противотанковый комплекс, способный сбивать беспилотники
03:02Вильфанд рассказал о похолодании в российских регионах
02:45"Все-таки можете": немецкий журналист оценил эффективность "Спутник V"
02:38Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в США
Лента новостейМолния