https://ria.ru/20210205/donbass-1596099181.html

Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе

Аваков заявил об обострении ситуации в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет". РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T00:10

2021-02-05T00:10

2021-02-05T05:06

ситуация в днр и лнр

донбасс

арсен аваков

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ситуация в Донбассе в последние недели обострилась и "мирного процесса уже нет".Дополнительные меры о прекращении огня в Донбассе вступили в силу в июле 2020 года, однако в последнее время украинские силовики все чаще заявляют о гибели или о ранениях военнослужащих.Также министр обратил внимание на то, что Зеленский принимал решение о санкциях против украинских телеканалов именно после обострения конфликта в Донбассе."Посмотрите, что сделал Зеленский накануне этого решения. Он отправил начальника генштаба (Руслана) Хомчака на линию фронта… Поэтому я предлагаю посмотреть на решение о санкциях с этой точки зрения", - объяснил глава МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/zelenskiy-1595922492.html

донбасс

украина

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ситуация в днр и лнр, донбасс, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире