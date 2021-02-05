Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/dialog-1596163314.html
Лавров призвал к отдельному диалогу с ЕС по борьбе с дезинформацией
Лавров призвал к отдельному диалогу с ЕС по борьбе с дезинформацией
Россия считает важным создать отдельный канал диалога с ЕС по борьбе с дезинформацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T13:21
2021-02-05T13:21
россия
жозеп боррель
сергей лавров
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596151553_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_ef59e7adc7cb8ba162c10d86449fbf65.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия считает важным создать отдельный канал диалога с ЕС по борьбе с дезинформацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы выразить наше сожаление, что в период пандемии коронавируса, когда, казалось бы, нужно объединяться и действовать солидарно всем странам на планете, некоторые силы, скажем так, в Евросоюзе воспользовались этой темой, для того, чтобы обвинять Россию в дезинформации", - сказал министр на совместной с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем пресс-конференции.По мнению Лаврова, Россия на деле доказала, что она готова помогать всем заинтересованным коллегам, в том числе в Евросоюзе для борьбы с вирусом."И если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, кривотолки, то, наверное, нам нужно договориться с Евросоюзом о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне", - отметил глава МИД РФ
https://ria.ru/20201216/dezinformatsiya-1589581664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596151553_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_9e84f05072038f98dbcd583f19bfb112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире

Лавров призвал к отдельному диалогу с ЕС по борьбе с дезинформацией

13:21 05.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия считает важным создать отдельный канал диалога с ЕС по борьбе с дезинформацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы выразить наше сожаление, что в период пандемии коронавируса, когда, казалось бы, нужно объединяться и действовать солидарно всем странам на планете, некоторые силы, скажем так, в Евросоюзе воспользовались этой темой, для того, чтобы обвинять Россию в дезинформации", - сказал министр на совместной с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем пресс-конференции.
По мнению Лаврова, Россия на деле доказала, что она готова помогать всем заинтересованным коллегам, в том числе в Евросоюзе для борьбы с вирусом.
"И если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, кривотолки, то, наверное, нам нужно договориться с Евросоюзом о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне", - отметил глава МИД РФ
Здание Сената - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 20:59
В США сенаторы поругались на заседании о российской "дезинформации"
 
РоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровЕвросоюзВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния