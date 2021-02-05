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Лавров призвал к отдельному диалогу с ЕС по борьбе с дезинформацией

Лавров призвал к отдельному диалогу с ЕС по борьбе с дезинформацией

Россия считает важным создать отдельный канал диалога с ЕС по борьбе с дезинформацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:21

2021-02-05T13:21

2021-02-05T13:21

россия

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия считает важным создать отдельный канал диалога с ЕС по борьбе с дезинформацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Хотел бы выразить наше сожаление, что в период пандемии коронавируса, когда, казалось бы, нужно объединяться и действовать солидарно всем странам на планете, некоторые силы, скажем так, в Евросоюзе воспользовались этой темой, для того, чтобы обвинять Россию в дезинформации", - сказал министр на совместной с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем пресс-конференции.По мнению Лаврова, Россия на деле доказала, что она готова помогать всем заинтересованным коллегам, в том числе в Евросоюзе для борьбы с вирусом."И если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, кривотолки, то, наверное, нам нужно договориться с Евросоюзом о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне", - отметил глава МИД РФ

https://ria.ru/20201216/dezinformatsiya-1589581664.html

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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире