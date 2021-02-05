https://ria.ru/20210205/chekhiya-1596170579.html

Чешский медик призвал не отвергать "Спутник V" из-за политики

Чешский медик призвал не отвергать "Спутник V" из-за политики

Если та или иная вакцина успешно прошла процесс регистрации европейскими органами, то нельзя препятствовать ее использованию по политическим и иным мотивам,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:54

2021-02-05T13:54

2021-02-05T15:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

андрей бабиш

чехия

в мире

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ПРАГА, 5 фев – РИА Новости. Если та или иная вакцина успешно прошла процесс регистрации европейскими органами, то нельзя препятствовать ее использованию по политическим и иным мотивам, заявил в пятницу журналистам директор Института молекулярной медицины университета Палацкого в чешском городе Оломоуце Мариан Гайдух, комментируя возможное применение в Чехии российской вакцины "Спутник V"."В ситуации, когда в глобальной пандемии ощущается заметный недостаток вакцин, я бы считал попросту неэтичным препятствовать использованию той или иной вакцины по политическим или каким-то иным причинам. К тому же "Спутник V" имеет значительно лучшие показатели, чем AstraZeneca, которая заложена на подобном принципе", - сказал Гайдух, который до конца декабря 2020 года занимал пост национального координатора по тестированию на COVID-19.Гайдух напомнил, что "Спутник V" уже представлен для регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) на предмет использования в странах Евросоюза. Пока из стран ЕС только Венгрия приступила к самостоятельным закупкам "Спутника V"."Предполагаю, что уже в ближайшее время ЕМА это (использование российской вакцины в странах ЕС - ред.) одобрит", - добавил эксперт.Один из ведущих чешских эпидемиологов Растислав Мадьяр, который до недавнего времени возглавлял правительственную группу медсоветников, написал в пятницу в Twitter, что предварительные результаты тестирования вакцины "Спутник V" в 25 больницах и поликлиниках Москвы, в котором участвовали более 16 тысяч человек, подтвердили ее действенность с высоким показателем 91,6% на 21-й день после второй прививки.В свою очередь советник премьера по вопросам здравоохранения и экс-глава минздрава Роман Примула заявил, что Чехия, по его мнению, должна последовать примеру Венгрии и закупить вакцину "Спутник V" самостоятельно, не дожидаясь ее регистрации в ЕМА. По его словам, Брюссель уже подтвердил, что действия Венгрии не противоречат законодательству ЕС.В пятницу премьер Чехии Андрей Бабиш вытлетел с группой медэкспертов в Будапешт для того, чтобы ознакомиться с использованием "Спутника V" в Венгрии. На следующей неделе Бабиш с этой же целью хочет посетить Сербию, которая также приступила к применению российской вакцины.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210205/pozdravlenie-1596168957.html

https://ria.ru/20210205/paragvay-1596116631.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, андрей бабиш, чехия, в мире