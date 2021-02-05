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В Приморье тигр "помог" охотнадзору поймать браконьеров
В Приморье тигр "помог" охотнадзору поймать браконьеров
Амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей, сообщает правительство... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:55
2021-02-05T16:00
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей, сообщает правительство региона.В четверг сообщалось, что в районе села Верхний Перевал работает оперативная группа, которая отслеживает перемещения тигра, задравшего на территории населенного пункта бездомную собаку.По его словам, подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным профильного министерства, с начала года инспекторы госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в России составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html
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приморский край, происшествия

В Приморье тигр "помог" охотнадзору поймать браконьеров

07:55 05.02.2021 (обновлено: 16:00 05.02.2021)
 
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Геннадий Шаликов
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей, сообщает правительство региона.
В четверг сообщалось, что в районе села Верхний Перевал работает оперативная группа, которая отслеживает перемещения тигра, задравшего на территории населенного пункта бездомную собаку.
© Фото : КГБУ "Дирекция по охране животного мира и ООПТ"Вещи, изъятые у браконьеров в Пожарском районе Приморского края
Вещи, изъятые у браконьеров в Пожарском районе Приморского края - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© Фото : КГБУ "Дирекция по охране животного мира и ООПТ"
Вещи, изъятые у браконьеров в Пожарском районе Приморского края

"В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого находились чехлы от огнестрельного оружия. <…> Сезон охоты на копытных животных в крае закончился еще 10 января. <…> Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов", — сказал начальник регионального управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый.

По его словам, подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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"Что же касается тигра, из-за которого "конфликтная" группа оказалась на этой территории, специалисты установили, что он ведет себя хорошо, держится на расстоянии около десяти километров от ближайшего населенного пункта в месте с высокой плотностью кабана и собаками больше не интересуется. Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты", — добавил Суровый.

По данным профильного министерства, с начала года инспекторы госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в России составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.
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