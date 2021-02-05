https://ria.ru/20210205/brakoner-1596109521.html

В Приморье тигр "помог" охотнадзору поймать браконьеров

В Приморье тигр "помог" охотнадзору поймать браконьеров

Амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей, сообщает правительство... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:55

2021-02-05T07:55

2021-02-05T16:00

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей, сообщает правительство региона.В четверг сообщалось, что в районе села Верхний Перевал работает оперативная группа, которая отслеживает перемещения тигра, задравшего на территории населенного пункта бездомную собаку.По его словам, подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данным профильного министерства, с начала года инспекторы госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность хищника в России составляет не менее 600 особей. Следующий учет амурского тигра, как ожидается, проведут зимой 2021/2022.

https://ria.ru/20201001/krokodil-1578036779.html

https://ria.ru/20200724/1574880003.html

приморский край

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приморский край, происшествия