https://ria.ru/20210205/borrel-1596183778.html

Захарова: Боррель не выразил озабоченности правами журналистов в Латвии

Захарова: Боррель не выразил озабоченности правами журналистов в Латвии

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не выразил никакой "глубокой озабоченности" правами человека,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T14:54

2021-02-05T14:54

2021-02-05T14:54

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель не выразил никакой "глубокой озабоченности" правами человека, свободой слова в связи с ситуацией вокруг русскоязычных журналистов в Латвии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Верховный представитель ЕС в ходе своего визита в Москву провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. На пресс-конференции Боррель, говоря о ситуации с журналистами в Латвии, выразил надежду, что разбирательства в их отношении будут рассмотрены в соответствии с принципами законности."Никакой "глубокой озабоченности" правами человека, свободой слова. Вообще речи нет об этом. Благостное ожидание свершения правосудия в своих членах. Вот так и будем отвечать на все их претензии: "Будьте уверены, проведем разбирательство в соответствии с принципом законности и с уважением основных прав и свобод гражданина", - написала Захарова на своей странице в Facebook.Русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии - нарушение режима санкций Евросоюза, наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения.Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. В России в рамках проекта "Своих не бросаем" в поддержку латвийских журналистов была запущена масштабная информационная кампания.МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://ria.ru/20210205/borrel-1596169747.html

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россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, москва, латвия, в мире