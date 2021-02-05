https://ria.ru/20210205/borrel-1596169747.html

Боррель заявил, что у Евросоюза и России остались разногласия

Боррель заявил, что у Евросоюза и России остались разногласия

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у РФ и ЕС остались разногласия по ряду вопросов, но... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T13:50

2021-02-05T13:50

2021-02-05T13:50

россия

жозеп боррель

сергей лавров

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у РФ и ЕС остались разногласия по ряду вопросов, но нужно искать возможности сотрудничать.По его словам, есть сферы, в которых стороны могут и должны сотрудничать, поскольку в этом случае достигнут хороших результатов"Необходимо найти общий язык и сферы взаимопонимания. В этом цель моего визита. Это лишь первый шаг. У нас остались разногласия по нескольким вопросам, но, тем не менее, необходимо искать сферы, в которых мы можем достичь соглашения и сотрудничать", - сказал Боррель после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20210205/borrel-1596150953.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, сергей лавров, евросоюз, в мире