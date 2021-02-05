https://ria.ru/20210205/bidenprorus-1596134804.html

Байден пообещал противодействовать России

Байден пообещал противодействовать России

США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией", заявил американский президент Джо Байден в программной речи по внешней политике. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T11:21

2021-02-05T11:21

2021-02-05T11:21

россия

константин косачев

барак обама

джо байден

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией", заявил американский президент Джо Байден в программной речи по внешней политике.Среди "агрессивных действий" Байден перечислил приписываемые России кибератаки, вмешательство в выборы, а также "отравление своих граждан". Москва все эти обвинения отрицает."Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он, выступая в Госдепартаменте.Комментируя речь Байдена сенатор Константин Косачев заметил, что тот, в отличие от предыдущего президента-демократа Барака Обамы, не перечислил Россию в списке основных угроз и проблем для США. Среди стран основным соперником Байден назвал Китай, а среди проблем — пандемию, изменение климата и ядерное оружие.Сенатор отметил, что Байден подчеркнуто намерен продолжать дипломатические контакты с тем, кого американская администрация считает противниками и конкурентами. При нынешнем состоянии российско-американских отношений это — прогресс, добавил Косачев.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210204/konkurent-1596097611.html

https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html

россия

москва

сша

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россия, константин косачев, барак обама, джо байден, москва, сша, в мире