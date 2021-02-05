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Байден пообещал противодействовать России
Байден пообещал противодействовать России
США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией", заявил американский президент Джо Байден в программной речи по внешней политике. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T11:21
2021-02-05T11:21
россия
константин косачев
барак обама
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией", заявил американский президент Джо Байден в программной речи по внешней политике.Среди "агрессивных действий" Байден перечислил приписываемые России кибератаки, вмешательство в выборы, а также "отравление своих граждан". Москва все эти обвинения отрицает."Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он, выступая в Госдепартаменте.Комментируя речь Байдена сенатор Константин Косачев заметил, что тот, в отличие от предыдущего президента-демократа Барака Обамы, не перечислил Россию в списке основных угроз и проблем для США. Среди стран основным соперником Байден назвал Китай, а среди проблем — пандемию, изменение климата и ядерное оружие.Сенатор отметил, что Байден подчеркнуто намерен продолжать дипломатические контакты с тем, кого американская администрация считает противниками и конкурентами. При нынешнем состоянии российско-американских отношений это — прогресс, добавил Косачев.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20210204/konkurent-1596097611.html
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россия, константин косачев, барак обама, джо байден, москва, сша, в мире

Байден пообещал противодействовать России

11:21 05.02.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией", заявил американский президент Джо Байден в программной речи по внешней политике.
Среди "агрессивных действий" Байден перечислил приписываемые России кибератаки, вмешательство в выборы, а также "отравление своих граждан". Москва все эти обвинения отрицает.
Избранный президент США Джо Байден перед началом церемонии инаугурации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 23:14
Байден назвал основного конкурента США
"Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он, выступая в Госдепартаменте.
Комментируя речь Байдена сенатор Константин Косачев заметил, что тот, в отличие от предыдущего президента-демократа Барака Обамы, не перечислил Россию в списке основных угроз и проблем для США. Среди стран основным соперником Байден назвал Китай, а среди проблем — пандемию, изменение климата и ядерное оружие.

"Он заговорил прежде всего об общих проблемах: пандемия, климат, ядерное оружие. Напомню, что "триада" Обамы звучала как "Эбола", ИГИЛ* и Россия. Притом что третье "зло" (то есть наша страна) как раз внесла решающий вклад в победу над вторым, но об этом как-то предпочли потом не вспоминать", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Сенатор отметил, что Байден подчеркнуто намерен продолжать дипломатические контакты с тем, кого американская администрация считает противниками и конкурентами. При нынешнем состоянии российско-американских отношений это — прогресс, добавил Косачев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Джо Байден и Папа Римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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