Байден пообещал противодействовать России
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. США "не будут сдаваться" перед "российской агрессией", заявил американский президент Джо Байден в программной речи по внешней политике.
4 февраля, 23:14Байден назвал основного конкурента США
"Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он, выступая в Госдепартаменте.
Комментируя речь Байдена сенатор Константин Косачев заметил, что тот, в отличие от предыдущего президента-демократа Барака Обамы, не перечислил Россию в списке основных угроз и проблем для США. Среди стран основным соперником Байден назвал Китай, а среди проблем — пандемию, изменение климата и ядерное оружие.
"Он заговорил прежде всего об общих проблемах: пандемия, климат, ядерное оружие. Напомню, что "триада" Обамы звучала как "Эбола", ИГИЛ* и Россия. Притом что третье "зло" (то есть наша страна) как раз внесла решающий вклад в победу над вторым, но об этом как-то предпочли потом не вспоминать", — написал Косачев на своей странице в Facebook.
Сенатор отметил, что Байден подчеркнуто намерен продолжать дипломатические контакты с тем, кого американская администрация считает противниками и конкурентами. При нынешнем состоянии российско-американских отношений это — прогресс, добавил Косачев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.