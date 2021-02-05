https://ria.ru/20210205/benzin-1596107824.html

В Хабаровске сократились очереди на АЗС

В Хабаровске сократились очереди на АЗС

В Хабаровске многокилометровые очереди за бензином на автозаправках сократились, но полностью не исчезли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T07:19

2021-02-05T07:19

2021-02-05T09:56

хабаровск

происшествия

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ХАБАРОВСК, 5 фев — РИА Новости. В Хабаровске многокилометровые очереди за бензином на автозаправках сократились, но полностью не исчезли, передает корреспондент РИА Новости.В четверг на АЗС сети ННК доставили первую партию в 500 тонн, это среднесуточная норма. Как сообщила компания, бензином обеспечены 54 станции из 84, расположенных на территории края. В тот же день сообщалось, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" выгрузили еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. Плюс в пути находятся 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92.Но очереди из автомобилей за топливом продолжают выстраиваться. На центральных АЗС города поздним вечером стояли многометровые ряды машин. Днем в пятницу в спальных районах ситуация улучшилась — всего шесть-восемь автомобилей на каждой заправке.Топливный кризис в Хабаровском крае продолжается больше двух недель. Острые перебои с бензином стали ощущаться с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылись из-за отсутствия горючего. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. С компанией проработали вопрос о поставках топлива из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к росту цен до трех рублей за литр. Местная прокуратура начала проверку из-за дефицита бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.На сайтах бесплатных объявлений спекулянты начали предлагать бензин популярных марок по цене, вдвое превышающую докризисную, — от 75 до 125 рублей за литр, и это без учета доставки в 150-300 рублей. Некоторые энтузиасты пошли дальше: стали продавать место в очереди на АЗС за тысячу рублей. В соцсетях появились видео с драками на заправках.Экстренные службы в Хабаровске работают в обычном режиме. Главный врач Хабаровской станции скорой медицинской помощи Виталий Пустовой пояснил, что связано это со специальной системой заправки транспорта. "У нас есть автомобили и с дизельными, и с бензиновыми двигателями. И по заключенному госконтракту на поставку топлива все они заправлялись по топливным картам без ограничений как по объему горючего, так и по времени заправки", — сказал он.Как сообщили РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на ХНПЗ возобновлено в полном объеме. "Оно реализуется в сверхнормативном режиме, все АЗС "ННК" в Хабаровском крае обеспечены объемом с запасом и нет необходимости покупать бензин впрок", — заверил генеральный директор ХНПЗ Игорь Быстров. По его словам, с момента запуска завода уже отгружено более миллиона тонн топлива.

https://radiosputnik.ria.ru/20201231/azs-1591701046.html

https://ria.ru/20201222/benzin-1590313789.html

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия