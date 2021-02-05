Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210205/benzin-1596107824.html
В Хабаровске сократились очереди на АЗС
В Хабаровске сократились очереди на АЗС
В Хабаровске многокилометровые очереди за бензином на автозаправках сократились, но полностью не исчезли, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T07:19
2021-02-05T09:56
хабаровск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595966345_0:98:3072:1826_1920x0_80_0_0_beafb417ed854fd19bd741e710116b8e.jpg
ХАБАРОВСК, 5 фев — РИА Новости. В Хабаровске многокилометровые очереди за бензином на автозаправках сократились, но полностью не исчезли, передает корреспондент РИА Новости.В четверг на АЗС сети ННК доставили первую партию в 500 тонн, это среднесуточная норма. Как сообщила компания, бензином обеспечены 54 станции из 84, расположенных на территории края. В тот же день сообщалось, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" выгрузили еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. Плюс в пути находятся 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92.Но очереди из автомобилей за топливом продолжают выстраиваться. На центральных АЗС города поздним вечером стояли многометровые ряды машин. Днем в пятницу в спальных районах ситуация улучшилась — всего шесть-восемь автомобилей на каждой заправке.Топливный кризис в Хабаровском крае продолжается больше двух недель. Острые перебои с бензином стали ощущаться с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылись из-за отсутствия горючего. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. С компанией проработали вопрос о поставках топлива из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к росту цен до трех рублей за литр. Местная прокуратура начала проверку из-за дефицита бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.На сайтах бесплатных объявлений спекулянты начали предлагать бензин популярных марок по цене, вдвое превышающую докризисную, — от 75 до 125 рублей за литр, и это без учета доставки в 150-300 рублей. Некоторые энтузиасты пошли дальше: стали продавать место в очереди на АЗС за тысячу рублей. В соцсетях появились видео с драками на заправках.Экстренные службы в Хабаровске работают в обычном режиме. Главный врач Хабаровской станции скорой медицинской помощи Виталий Пустовой пояснил, что связано это со специальной системой заправки транспорта. "У нас есть автомобили и с дизельными, и с бензиновыми двигателями. И по заключенному госконтракту на поставку топлива все они заправлялись по топливным картам без ограничений как по объему горючего, так и по времени заправки", — сказал он.Как сообщили РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на ХНПЗ возобновлено в полном объеме. "Оно реализуется в сверхнормативном режиме, все АЗС "ННК" в Хабаровском крае обеспечены объемом с запасом и нет необходимости покупать бензин впрок", — заверил генеральный директор ХНПЗ Игорь Быстров. По его словам, с момента запуска завода уже отгружено более миллиона тонн топлива.
https://radiosputnik.ria.ru/20201231/azs-1591701046.html
https://ria.ru/20201222/benzin-1590313789.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595966345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18becc6d04ae74b4cf619e1fd4fbcf29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровск, происшествия

В Хабаровске сократились очереди на АЗС

07:19 05.02.2021 (обновлено: 09:56 05.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в очереди на АЗС сети "ННК" в Хабаровске
Автомобили стоят в очереди на АЗС сети ННК в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 фев — РИА Новости. В Хабаровске многокилометровые очереди за бензином на автозаправках сократились, но полностью не исчезли, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг на АЗС сети ННК доставили первую партию в 500 тонн, это среднесуточная норма. Как сообщила компания, бензином обеспечены 54 станции из 84, расположенных на территории края.
В тот же день сообщалось, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" выгрузили еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. Плюс в пути находятся 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92.
Но очереди из автомобилей за топливом продолжают выстраиваться. На центральных АЗС города поздним вечером стояли многометровые ряды машин. Днем в пятницу в спальных районах ситуация улучшилась — всего шесть-восемь автомобилей на каждой заправке.
Топливный кризис в Хабаровском крае продолжается больше двух недель. Острые перебои с бензином стали ощущаться с 18 января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылись из-за отсутствия горючего.
Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК. С компанией проработали вопрос о поставках топлива из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к росту цен до трех рублей за литр. Местная прокуратура начала проверку из-за дефицита бензина популярных марок АИ-92 и АИ-95.
На сайтах бесплатных объявлений спекулянты начали предлагать бензин популярных марок по цене, вдвое превышающую докризисную, — от 75 до 125 рублей за литр, и это без учета доставки в 150-300 рублей. Некоторые энтузиасты пошли дальше: стали продавать место в очереди на АЗС за тысячу рублей. В соцсетях появились видео с драками на заправках.
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 13:11
На каждой восьмой АЗС в России нашли нарушения качества топлива
Экстренные службы в Хабаровске работают в обычном режиме. Главный врач Хабаровской станции скорой медицинской помощи Виталий Пустовой пояснил, что связано это со специальной системой заправки транспорта. "У нас есть автомобили и с дизельными, и с бензиновыми двигателями. И по заключенному госконтракту на поставку топлива все они заправлялись по топливным картам без ограничений как по объему горючего, так и по времени заправки", — сказал он.
Как сообщили РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на ХНПЗ возобновлено в полном объеме. "Оно реализуется в сверхнормативном режиме, все АЗС "ННК" в Хабаровском крае обеспечены объемом с запасом и нет необходимости покупать бензин впрок", — заверил генеральный директор ХНПЗ Игорь Быстров.
По его словам, с момента запуска завода уже отгружено более миллиона тонн топлива.
Автомобильная заправочная станция Шелл - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 04:09
В Shell рассказали, как выявить недолив бензина на АЗС
 
ХабаровскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Китайский блогер назвал четыре причины любви россиян к своей стране
06:17Fox News уберет из эфира программу, ведущий которой поддерживает Трампа
06:12Блинкен пообещал "привлекать Китай к ответственности"
06:00"Давление не срабатывает": японцев напугали российские учения на Курилах
05:22В Подмосковье потушили пожар в ангаре со спорттоварами
04:52Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"
04:32Глава МИД ФРГ отреагировал на высылку европейских дипломатов из России
04:21Подросток пролетел сотни километров "зайцем" в самолете и остался жив
04:09Названы фильмы и сериалы, которые россияне чаще всего смотрели в январе
04:07Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне
03:36Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
03:35В США задержали проникшего на авиабазу, где базируется самолет президента
03:28Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
03:25Эксперт отметил снижение числа заболевших COVID-19 в ряде регионов
03:17Эксперт научил, как быть, если ваше фото без спроса попало в соцсети
03:11Ученая рассказала, какие проблемы со здоровьем может вызвать невесомость
03:07Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"
03:04Роспотребнадзор сообщил о справке для въезжающих в Россию на поезде
03:02Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
02:53Байден поручил не сообщать Трампу секретную информацию
Лента новостейМолния