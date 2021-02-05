https://ria.ru/20210205/belorussiya-1596146712.html

Российским туристам начали предлагать путевки в Белоруссию

Российским туристам начали предлагать путевки в Белоруссию

Российские и белорусские туроператоры заявляют о готовности включиться в активную работу по реализации путевок в Белоруссию, как только в продажу в полном... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T12:46

2021-02-05T12:46

2021-02-05T12:46

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российские и белорусские туроператоры заявляют о готовности включиться в активную работу по реализации путевок в Белоруссию, как только в продажу в полном объеме поступят билеты на поезда и дополнительные авиарейсы в эту страну из городов России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.Она напомнила, что с 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение с этой страной по маршрутам Минск – Москва – Минск и Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии. Также с 8 февраля увеличивается число регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю и из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск – по одному полету в неделю. В четверг вечером в приложении РЖД открылись продажи билетов на поезд формирования Белорусских железных дорог с отправлением из Минска в Москву 8 февраля и из Москвы в Минск 9 февраля."И российские, и белорусские туроператоры ждали этого момента и готовы включиться в активную работу, как только на сайтах перевозчиков откроют полноценную продажу билетов", — сказала Тюрина.Она отметила, что когда объявили о скором расширении транспортного сообщения, россияне "стали обрывать телефоны" и добавила, что операторы уже начали продажу путевок на 8 марта.Представитель РСТ проинформировала, что российские туроператоры рассчитывают на то, что турпоток в Белоруссию восстановится за три-четыре месяца, прежде всего за счет медицинского туризма, не подверженного сильным колебаниям даже в кризисное время. При этом эксперты обращают внимание, что спрос будет зависеть от того, насколько быстро страна подготовит принимающую инфраструктуру и снимет дополнительные ограничения в виде обязательного ПЦР-теста, по которому пока нет официальных заявлений.

https://ria.ru/20210204/poezda-1596077070.html

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