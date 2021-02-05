https://ria.ru/20210205/belorussiya-1596146712.html
Российским туристам начали предлагать путевки в Белоруссию
Российским туристам начали предлагать путевки в Белоруссию
Российские и белорусские туроператоры заявляют о готовности включиться в активную работу по реализации путевок в Белоруссию, как только в продажу в полном... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T12:46
2021-02-05T12:46
2021-02-05T12:46
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
туристы
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/111917/64/1119176482_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_7218891b6dee78146b1f550dbb62abf7.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российские и белорусские туроператоры заявляют о готовности включиться в активную работу по реализации путевок в Белоруссию, как только в продажу в полном объеме поступят билеты на поезда и дополнительные авиарейсы в эту страну из городов России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.Она напомнила, что с 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение с этой страной по маршрутам Минск – Москва – Минск и Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии. Также с 8 февраля увеличивается число регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю и из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск – по одному полету в неделю. В четверг вечером в приложении РЖД открылись продажи билетов на поезд формирования Белорусских железных дорог с отправлением из Минска в Москву 8 февраля и из Москвы в Минск 9 февраля."И российские, и белорусские туроператоры ждали этого момента и готовы включиться в активную работу, как только на сайтах перевозчиков откроют полноценную продажу билетов", — сказала Тюрина.Она отметила, что когда объявили о скором расширении транспортного сообщения, россияне "стали обрывать телефоны" и добавила, что операторы уже начали продажу путевок на 8 марта.Представитель РСТ проинформировала, что российские туроператоры рассчитывают на то, что турпоток в Белоруссию восстановится за три-четыре месяца, прежде всего за счет медицинского туризма, не подверженного сильным колебаниям даже в кризисное время. При этом эксперты обращают внимание, что спрос будет зависеть от того, насколько быстро страна подготовит принимающую инфраструктуру и снимет дополнительные ограничения в виде обязательного ПЦР-теста, по которому пока нет официальных заявлений.
https://ria.ru/20210204/poezda-1596077070.html
москва
минск
белоруссия
ростов-на-дону
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/111917/64/1119176482_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_65de1320bbfdffd2e36c7091caa5c39e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, туристы, новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), ржд, ирина тюрина, москва, минск, белоруссия, ростов-на-дону, санкт-петербург
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российские и белорусские туроператоры заявляют о готовности включиться в активную работу по реализации путевок в Белоруссию, как только в продажу в полном объеме поступят билеты на поезда и дополнительные авиарейсы в эту страну из городов России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Она напомнила, что с 8 февраля возобновляется железнодорожное сообщение с этой страной по маршрутам Минск – Москва – Минск и Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в столице Белоруссии.
Также с 8 февраля увеличивается число регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю и из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск – по одному полету в неделю.
В четверг вечером в приложении РЖД открылись продажи билетов на поезд формирования Белорусских железных дорог с отправлением из Минска в Москву 8 февраля и из Москвы в Минск 9 февраля.
"И российские, и белорусские туроператоры ждали этого момента и готовы включиться в активную работу, как только на сайтах перевозчиков откроют полноценную продажу билетов", — сказала Тюрина.
Она отметила, что когда объявили о скором расширении транспортного сообщения, россияне "стали обрывать телефоны" и добавила, что операторы уже начали продажу путевок на 8 марта.
Представитель РСТ проинформировала, что российские туроператоры рассчитывают на то, что турпоток в Белоруссию восстановится за три-четыре месяца, прежде всего за счет медицинского туризма, не подверженного сильным колебаниям даже в кризисное время. При этом эксперты обращают внимание, что спрос будет зависеть от того, насколько быстро страна подготовит принимающую инфраструктуру и снимет дополнительные ограничения в виде обязательного ПЦР-теста, по которому пока нет официальных заявлений.