Косачев прокомментировал программную речь Байдена
08:48 05.02.2021 (обновлено: 09:50 05.02.2021)
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В тройку ключевых проблем для США с точки зрения президента Джо Байдена вошли пандемия коронавируса, изменение климата и ядерное оружие и не попала Россия, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Байден выступил с программной речью в четверг.
Косачев отметил важность речи Байдена по внешнеполитической тематике. Хотя, выступить хорошо, по словам сенатора, было не так сложно, ведь предшественник демократа на президентском посту Дональд Трамп "умудрился наломать столько дров в мировых делах, что нужно очень постараться, чтобы выглядеть на этом фоне не лучше".
"В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили. Он заговорил прежде всего об общих проблемах: пандемия, климат, ядерное оружие. Напомню, что "триада" Обамы звучала как "Эбола", ИГИЛ* и Россия. Притом что третье "зло" (то есть наша страна) как раз внесла решающий вклад в победу над вторым, но об этом как-то предпочли потом не вспоминать", — написал он на своей странице в Facebook.
Программная речь Байдена по внешнеполитической тематике, разумеется, важна. Хотя задача не самая сложная, ведь...Опубликовано Константином Косачевым Четверг, 4 февраля 2021 г.
Он добавил, что с "тройкой" Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. По словам сенатора, это реальные проблемы, в которых он видит много точек пересечения. Косачев напомнил, что по одной из них результат уже есть — договор по СНВ продлён.
Также сенатор отметил, что подчеркнутое намерение Байдена продолжать дипломатическое взаимодействие с противниками и конкурентами там, где это в интересах США и способствует безопасности американского народа — хороший сигнал, который означает как минимум диалог. На нынешнем пустом месте, по словам Косачева, это прогресс.
"Конечно же, президент не мог не пригрозить России, пообещав не оставлять без последствий злонамеренную деятельность России на международной арене и нарушение ею международных обязательств, заставив ее "платить". Однако это, опять же, дело интерпретаций. Поскольку именно злонамеренности и нарушений обязательств у России нет и не предвидится, если только их специально не придумают под очередные санкции", — добавил сенатор.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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