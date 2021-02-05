https://ria.ru/20210205/bayden-1596112485.html

Косачев прокомментировал программную речь Байдена

Косачев прокомментировал программную речь Байдена

В тройку ключевых проблем для США с точки зрения президента Джо Байдена вошли пандемия коронавируса, изменение климата и ядерное оружие и не попала Россия,... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T08:48

2021-02-05T08:48

2021-02-05T09:50

россия

дональд трамп

константин косачев

барак обама

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В тройку ключевых проблем для США с точки зрения президента Джо Байдена вошли пандемия коронавируса, изменение климата и ядерное оружие и не попала Россия, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.Байден выступил с программной речью в четверг.Косачев отметил важность речи Байдена по внешнеполитической тематике. Хотя, выступить хорошо, по словам сенатора, было не так сложно, ведь предшественник демократа на президентском посту Дональд Трамп "умудрился наломать столько дров в мировых делах, что нужно очень постараться, чтобы выглядеть на этом фоне не лучше"."В целом весьма предсказуемо, стратегические установки всё те же, и они по-прежнему настораживают. Однако некоторые базовые моменты в речи Байдена отчасти обнадежили. Он заговорил прежде всего об общих проблемах: пандемия, климат, ядерное оружие. Напомню, что "триада" Обамы звучала как "Эбола", ИГИЛ* и Россия. Притом что третье "зло" (то есть наша страна) как раз внесла решающий вклад в победу над вторым, но об этом как-то предпочли потом не вспоминать", — написал он на своей странице в Facebook.Он добавил, что с "тройкой" Байдена точно есть что обсуждать и в двустороннем, и в многостороннем форматах. По словам сенатора, это реальные проблемы, в которых он видит много точек пересечения. Косачев напомнил, что по одной из них результат уже есть — договор по СНВ продлён.Также сенатор отметил, что подчеркнутое намерение Байдена продолжать дипломатическое взаимодействие с противниками и конкурентами там, где это в интересах США и способствует безопасности американского народа — хороший сигнал, который означает как минимум диалог. На нынешнем пустом месте, по словам Косачева, это прогресс.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210205/bayden-1596101585.html

https://ria.ru/20210205/bayden-1596065580.html

https://ria.ru/20210204/konkurent-1596097611.html

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россия, дональд трамп, константин косачев, барак обама, джо байден, сша, в мире