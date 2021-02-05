В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.
Палата 230 голосами против 199 проголосовала за то, чтобы лишить Грин постов в двух парламентских комитетах. Почти все проголосовавшие за были демократами, тогда как почти все однопартийцы Грин - республиканцы - были против. Лишь 11 республиканцев высказались за то, чтобы наказать Грин.
Сама Грин попыталась перед голосованием отмежеваться от наиболее одиозных прошлых высказываний. Она заявила, что верит в реальность терактов 11 сентября 2001 года и фактов стрельбы в школах. Грин также открестилась от теории заговора QAnon, согласно которой, демократы являются тайным обществом педофилов, а бывший президент Дональда Трамп намеревался арестовать политический истеблишмент и судить военным судом.
Ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что разделяемые конгрессвумен Грин "безумная ложь и теории заговора" стали раковой опухолью для Республиканской партии. По данным телеканала CNN, обзор постов республиканки в Facebook показал, что она высказывалась в поддержку идеи о казни видных демократических лидеров, а также высказывалась в поддержку "насильственного поведения".
Ранее Грин также внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая". Шансов не только на утверждение, но и на принятие импичмента к рассмотрению нет, поскольку его не поддерживают демократы, у которых большинство в палате представителей.