https://ria.ru/20210205/bayden-1596104359.html

В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена

В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена

Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая известна продвижением... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T03:31

2021-02-05T03:31

2021-02-05T03:31

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.Палата 230 голосами против 199 проголосовала за то, чтобы лишить Грин постов в двух парламентских комитетах. Почти все проголосовавшие за были демократами, тогда как почти все однопартийцы Грин - республиканцы - были против. Лишь 11 республиканцев высказались за то, чтобы наказать Грин.Сама Грин попыталась перед голосованием отмежеваться от наиболее одиозных прошлых высказываний. Она заявила, что верит в реальность терактов 11 сентября 2001 года и фактов стрельбы в школах. Грин также открестилась от теории заговора QAnon, согласно которой, демократы являются тайным обществом педофилов, а бывший президент Дональда Трамп намеревался арестовать политический истеблишмент и судить военным судом.Ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что разделяемые конгрессвумен Грин "безумная ложь и теории заговора" стали раковой опухолью для Республиканской партии. По данным телеканала CNN, обзор постов республиканки в Facebook показал, что она высказывалась в поддержку идеи о казни видных демократических лидеров, а также высказывалась в поддержку "насильственного поведения".Ранее Грин также внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая". Шансов не только на утверждение, но и на принятие импичмента к рассмотрению нет, поскольку его не поддерживают демократы, у которых большинство в палате представителей.

https://ria.ru/20210204/impichment-1596098925.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/impichment-1594616472.html

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джо байден, сша, в мире