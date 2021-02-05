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В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена
Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая известна продвижением... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T03:31
2021-02-05T03:31
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.Палата 230 голосами против 199 проголосовала за то, чтобы лишить Грин постов в двух парламентских комитетах. Почти все проголосовавшие за были демократами, тогда как почти все однопартийцы Грин - республиканцы - были против. Лишь 11 республиканцев высказались за то, чтобы наказать Грин.Сама Грин попыталась перед голосованием отмежеваться от наиболее одиозных прошлых высказываний. Она заявила, что верит в реальность терактов 11 сентября 2001 года и фактов стрельбы в школах. Грин также открестилась от теории заговора QAnon, согласно которой, демократы являются тайным обществом педофилов, а бывший президент Дональда Трамп намеревался арестовать политический истеблишмент и судить военным судом.Ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что разделяемые конгрессвумен Грин "безумная ложь и теории заговора" стали раковой опухолью для Республиканской партии. По данным телеканала CNN, обзор постов республиканки в Facebook показал, что она высказывалась в поддержку идеи о казни видных демократических лидеров, а также высказывалась в поддержку "насильственного поведения".Ранее Грин также внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая". Шансов не только на утверждение, но и на принятие импичмента к рассмотрению нет, поскольку его не поддерживают демократы, у которых большинство в палате представителей.
https://ria.ru/20210204/impichment-1596098925.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/impichment-1594616472.html
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джо байден, сша, в мире

В США наказали конгрессвумен, которая внесла импичмент против Байдена

03:31 05.02.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Палата представителей конгресса США проголосовала в четверг за дисциплинарные меры против конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая известна продвижением теорий заговора и предложением вынести импичмент президенту Джо Байдену, свидетельствуют результаты голосования.
Палата 230 голосами против 199 проголосовала за то, чтобы лишить Грин постов в двух парламентских комитетах. Почти все проголосовавшие за были демократами, тогда как почти все однопартийцы Грин - республиканцы - были против. Лишь 11 республиканцев высказались за то, чтобы наказать Грин.
Сама Грин попыталась перед голосованием отмежеваться от наиболее одиозных прошлых высказываний. Она заявила, что верит в реальность терактов 11 сентября 2001 года и фактов стрельбы в школах. Грин также открестилась от теории заговора QAnon, согласно которой, демократы являются тайным обществом педофилов, а бывший президент Дональда Трамп намеревался арестовать политический истеблишмент и судить военным судом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
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Ранее лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл заявил, что разделяемые конгрессвумен Грин "безумная ложь и теории заговора" стали раковой опухолью для Республиканской партии. По данным телеканала CNN, обзор постов республиканки в Facebook показал, что она высказывалась в поддержку идеи о казни видных демократических лидеров, а также высказывалась в поддержку "насильственного поведения".
Ранее Грин также внесла в палату представителей статьи импичмента Байдену по обвинению в коррупции. По ее словам, Байден "злоупотреблял властью, позволив своему сыну Хантеру Байдену тянуть деньги из крупнейших врагов Америки - России и Китая". Шансов не только на утверждение, но и на принятие импичмента к рассмотрению нет, поскольку его не поддерживают демократы, у которых большинство в палате представителей.
Демонстрант c табличкой Импичмент у здания Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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