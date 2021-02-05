https://ria.ru/20210205/bayden-1596101585.html
Байден дал обещание заставить Россию "заплатить" за все
Байден дал обещание заставить Россию "заплатить" за все
США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T01:26
2021-02-05T01:26
2021-02-05T01:26
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике."Я ясно дал понять президенту (Владимиру) Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он. Москва в прошлом не раз опровергала все озвученные Байденом обвинения.Американский лидер добавил, что США будут "более эффективны" по вопросу России во время работы "в коалиции с партнерами-единомышленниками"."Санкционные рефлексы"Как заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США."Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к американским санкциям.Пресс-секретарь президента отметил, что эта ситуация не является поводом для экстренной реакции главы государства, но его могут спросить об этом в рамках общения на свободную тему на том или ином мероприятии, если вопрос сохранит актуальность."Выдохлись"Помощники президента США Джо Байдена полагают, что США "порядком выдохлись" в смысле введения санкций в отношении России, и руководство страны, возможно, будет работать с союзниками для "оказания давления", об этом ранее сообщала газета New York Times.Издание отметило, что высокопоставленные помощники Байдена признавали, что, по словам одного из них, что касается Кремля, "мы порядком выдохлись в смысле санкций".Как пишет газета, "помощники Байдена заявляют, что разница сейчас в том, что они будут усердно работать, чтобы скоординировать давление (на РФ. – прим. ред.) с союзниками, чьи взгляды (экс-президент США Дональд. – прим. ред.) Трамп в течение последних четырех лет в значительной степени игнорировал". Издание отмечает, что вместо санкций "особенно в случае с Россией он (Байден. – прим. ред.) может рассмотреть некоторые другие новые возможности".Основной конкурентБайден во время выступления с программной речью по внешней политике назвал основным конкурентом США Китай и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы".По его словам, Соединенные Штаты ограничат "злоупотребления Китая в экономике", будут противостоять его "агрессивным действиям и шантажу" и давать отпор "атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления". "Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы", - добавил Байден.Китай в прошлом также отвергал все высказанные американским президентом обвинения.
https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, китай, сша, в мире
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США
заставят Россию
"платить" за свои действия, заявил президент США Джо Байден
, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике.
"Я ясно дал понять президенту (Владимиру) Путину
в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он. Москва
в прошлом не раз опровергала все озвученные Байденом обвинения.
Американский лидер добавил, что США будут "более эффективны" по вопросу России во время работы "в коалиции с партнерами-единомышленниками".
"Санкционные рефлексы"
Как заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, в Москве видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США.
"Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к американским санкциям.
Пресс-секретарь президента отметил, что эта ситуация не является поводом для экстренной реакции главы государства, но его могут спросить об этом в рамках общения на свободную тему на том или ином мероприятии, если вопрос сохранит актуальность.
"Выдохлись"
Помощники президента США Джо Байдена полагают, что США "порядком выдохлись" в смысле введения санкций в отношении России, и руководство страны, возможно, будет работать с союзниками для "оказания давления", об этом ранее сообщала газета New York Times.
Издание отметило, что высокопоставленные помощники Байдена признавали, что, по словам одного из них, что касается Кремля, "мы порядком выдохлись в смысле санкций".
Как пишет газета, "помощники Байдена заявляют, что разница сейчас в том, что они будут усердно работать, чтобы скоординировать давление (на РФ. – прим. ред.) с союзниками, чьи взгляды (экс-президент США Дональд. – прим. ред.) Трамп в течение последних четырех лет в значительной степени игнорировал". Издание отмечает, что вместо санкций "особенно в случае с Россией он (Байден. – прим. ред.) может рассмотреть некоторые другие новые возможности".
Основной конкурент
Байден во время выступления с программной речью по внешней политике назвал основным конкурентом США Китай
и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы".
По его словам, Соединенные Штаты ограничат "злоупотребления Китая в экономике", будут противостоять его "агрессивным действиям и шантажу" и давать отпор "атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления".
"Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы", - добавил Байден.
Китай в прошлом также отвергал все высказанные американским президентом обвинения.