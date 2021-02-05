https://ria.ru/20210205/bayden-1596101585.html

Байден дал обещание заставить Россию "заплатить" за все

Байден дал обещание заставить Россию "заплатить" за все

США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T01:26

2021-02-05T01:26

2021-02-05T01:26

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США заставят Россию "платить" за свои действия, заявил президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике."Я ясно дал понять президенту (Владимиру) Путину в отличие от моего предшественника, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России — вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, — прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и будем защищать жизненные интересы нашего народа", — сказал он. Москва в прошлом не раз опровергала все озвученные Байденом обвинения.Американский лидер добавил, что США будут "более эффективны" по вопросу России во время работы "в коалиции с партнерами-единомышленниками"."Санкционные рефлексы"Как заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве видят "постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей", и отметил, что в Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление со стороны США."Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к американским санкциям.Пресс-секретарь президента отметил, что эта ситуация не является поводом для экстренной реакции главы государства, но его могут спросить об этом в рамках общения на свободную тему на том или ином мероприятии, если вопрос сохранит актуальность."Выдохлись"Помощники президента США Джо Байдена полагают, что США "порядком выдохлись" в смысле введения санкций в отношении России, и руководство страны, возможно, будет работать с союзниками для "оказания давления", об этом ранее сообщала газета New York Times.Издание отметило, что высокопоставленные помощники Байдена признавали, что, по словам одного из них, что касается Кремля, "мы порядком выдохлись в смысле санкций".Как пишет газета, "помощники Байдена заявляют, что разница сейчас в том, что они будут усердно работать, чтобы скоординировать давление (на РФ. – прим. ред.) с союзниками, чьи взгляды (экс-президент США Дональд. – прим. ред.) Трамп в течение последних четырех лет в значительной степени игнорировал". Издание отмечает, что вместо санкций "особенно в случае с Россией он (Байден. – прим. ред.) может рассмотреть некоторые другие новые возможности".Основной конкурентБайден во время выступления с программной речью по внешней политике назвал основным конкурентом США Китай и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином "с позиции силы".По его словам, Соединенные Штаты ограничат "злоупотребления Китая в экономике", будут противостоять его "агрессивным действиям и шантажу" и давать отпор "атакам Китая на права человека, интеллектуальную собственность и глобальные практики управления". "Но мы готовы работать с Пекином, когда это в американских интересах. Мы будем конкурировать с позиции силы", - добавил Байден.Китай в прошлом также отвергал все высказанные американским президентом обвинения.

https://ria.ru/20210204/evrosoyuz-1596013269.html

https://ria.ru/20210130/pushkov-1595228575.html

https://ria.ru/20210204/aktsii-1596039084.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, китай, сша, в мире